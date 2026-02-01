Crema de plátano y caracol

El secreto de esta sopa está en no sobrecocinar el caracol. El contraste entre el plátano verde, el toque dulce del maduro y la cremosidad de la leche de coco es lo que le da su textura sedosa y su sabor inconfundible.

Ingredientes: 1 libra de caracol limpio, 1 plátano verde, 1/2 plátano maduro, 2 tazas de caldo de pescado, 3 cucharadas de aceite vegetal, 1 cebolla amarilla finamente picada, 1 cucharadita de achiote en polvo, 2 dientes de ajo finamente picados, 1/2 mazo de cilantro finamente picado, 1 taza de leche de coco y sal y pimienta.

Paso a paso: Para preparar el caracol, golpearlo con un martillo para carne o con un mazo hasta ablandarlo, cortar en trozos medianos y reservar en la nevera.

Calentar en una olla profunda el caldo de pescado, pelar los plátanos y agregar, cocinarlos hasta que estén blandos, triturar todo muy bien y colar la mezcla, reservar.

Precalentar una olla profunda a fuego fuerte, agregar el aceite y sofreír la cebolla con el achiote, el ajo y la mitad del cilantro durante 3 minutos.

Agregar el caldo de pescado con el plátano y la leche de coco, dejar que rompa hervor, salpimentar al gusto y bajar el fuego al mínimo.Agregar el caracol y dejar cocinar por 1 minuto, retirar y servir decorando con el resto del cilantro.