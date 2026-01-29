DEPOT by Aloft presenta nueva oferta gastronómica

San Pedro Sula, Honduras

En un ambiente urbano, moderno y relajado, el Hotel Aloft San Pedro Sula recibió a representantes de los medios de comunicación para compartir una experiencia culinaria que marca una nueva etapa para su restaurante DEPOT by Aloft, espacio que apuesta por una propuesta gastronómica renovada con visión internacional. La actividad permitió a los asistentes conocer de primera mano una selección de platillos que forman parte del nuevo menú, diseñado para enriquecer la experiencia de huéspedes y visitantes locales, y fortalecer el posicionamiento del restaurante como un punto de encuentro dentro de la escena gastronómica de la ciudad.





La transformación del concepto culinario surge a partir de la incorporación del chef ejecutivo Alejandro Navarro, quien se integró al equipo del hotel en agosto de 2025. Con una trayectoria de más de 19 años, Navarro ha desarrollado su carrera tanto en Honduras como en el extranjero, incluyendo experiencias en cruceros internacionales y una etapa profesional en Londres, Inglaterra, donde se familiarizó con la cultura del English Pub y con estándares de cocina europea. Su formación, fuertemente influenciada por la alta cocina italiana, se refleja en una filosofía basada en el respeto al producto, el cuidado técnico y una ejecución precisa, elementos que hoy definen el rumbo de la cocina en DEPOT by Aloft. Durante los últimos cinco meses, el restaurante ha experimentado una evolución progresiva, acompañada de procesos de capacitación para el personal de cocina y servicio, así como de propuestas presentadas en eventos corporativos, salones de reuniones y en el rooftop del décimo piso del hotel, desde donde se aprecia una vista panorámica del Valle de Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.











Entre los platillos que han logrado mayor aceptación por parte de los comensales figuran el Crispy Onion Swiss Burger, el Slow Cooked Beef Risotto, el Fish & Chips y el Steak Frites, opciones que reflejan la intención de ofrecer sabores internacionales reinterpretados bajo una mirada contemporánea. El nuevo menú integra influencias mediterráneas y busca un balance entre sabores intensos y composiciones delicadas, con énfasis en ingredientes de calidad, técnicas de cocción cuidadas y presentaciones sobrias que acompañan el carácter moderno del espacio. De acuerdo con el chef Navarro, la propuesta pretende que cada visita represente un recorrido gastronómico, donde la técnica italiana convive con una visión global, pensada para sorprender y generar experiencias memorables.



