Cenas románticas en casa: filete con vino o pasta cremosa con camarones

San Valentín es la ocasión perfecta para sorprender a tu pareja con una cena elegante sin salir de casa. La primera propuesta combina la intensidad de un filete de res con salsa de vino tinto, un plato cómodo que se realza con puré de papas o ensalada fresca. Para cerrar con broche de oro, nada más romántico que unas fresas bañadas en chocolate, un clásico que nunca falla y que aporta un toque dulce y seductor a la velada. Pero si prefieres un sabor más mediterráneo, la segunda opción es una pasta cremosa con camarones, ideal para quienes disfrutan de una cena reconfortante y llena de sabor. La combinación de crema, ajo y parmesano crea una textura suave que envuelve la pasta y los camarones, mientras que el perejil fresco aporta un contraste aromático. Como postre, un mousse de chocolate ligero y aterciopelado será el detalle perfecto para culminar la noche con dulzura y sofisticación.

Filete de res con salsa de vino tinto

Ingredientes: 2 medallones de filete de res, ½ taza de vino tinto, ½ taza de caldo de carne1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de harina, Sal, pimienta y romero al gusto Preparación: Salpimentar los filetes y sellarlos en una sartén caliente con un poco de aceite. Cocinar al término deseado.Retirar los filetes y en la misma sartén, agregar la mantequilla y la harina, removiendo hasta formar una pasta.Verter el vino y el caldo de carne, mezclando hasta espesar.Volver a colocar los filetes en la sartén para impregnarlos con la salsa.Servir con puré de papas o ensalada verde.

Fresas con chocolate

Ingredientes:12 fresas grandes, 100 g de chocolate oscuro o con leche, 1 cucharada de mantequilla Preparación:Derretir el chocolate con la mantequilla a baño maría o en el microondas en intervalos de 30 segundos.Sumergir las fresas en el chocolate y colocar sobre papel encerado.Refrigerar hasta que el chocolate endurezca.Servir en un plato decorativo.

Pasta cremosa con camarones

Ingredientes:200 g de pasta (fettuccine o linguine), 200 g de camarones limpios, 1 taza de crema de leche, 2 dientes de ajo picados, ½ taza de queso parmesano rallado, 2 cucharadas de mantequilla, Sal, pimienta y perejil picado al gusto. Preparación:Cocinar la pasta en agua con sal hasta que esté al dente.Derretir la mantequilla en una sartén y sofreír el ajo hasta dorar.Agregar los camarones y cocinar hasta que tomen un color rosado.Verter la crema de leche y el queso parmesano, mezclando bien.Incorporar la pasta escurrida y revolver hasta integrar.Servir con perejil fresco picado por encima.

Mousse de chocolate