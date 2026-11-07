Prepara un exquisito café de horchata con ron

La combinación de estas dos bebidas aparentemente dispareja puede sonar extraña, pero al momento de preparar y juntar estos elementos, se equilibran sus sabores de manera excepcional. Al añadir un toque de ron a la cremosidad y dulzura de la horchata, se crea una experiencia sensacional y única que combina notas aromáticas especiales que aportan todos estos ingredientes, sumado con la suavidad del café y el ron.
En este sentido, el café horchata con ron representa una emocionante evolución en el mundo de las bebidas, desafiando lo convencional y abriendo nuevas posibilidades para la creatividad en la creación de bebidas. Ya sea que te inclinas por lo tradicional o te aventuras en lo desconocido, esta fusión de sabores seguramente dejará una impresión duradera en tu paladar.
Receta de Café horchata con ron
Por Chef Marcio Castellanos
Ingredientes : 1 taza de arroz sin cocer, 2½ tazas de agua hirviendo, 1/3 taza de miel, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 cucharadita de nuez moscada, 1½ cucharadita de canela en polvo, 1 pizca de sal, 4 tazas de leche de coco, 1 taza de café frío, 1 shot de ron oscuro.
Paso a paso: Combinar el arroz con el agua hirviendo; dejar reposar por 2 horas a temperatura ambiente.Verter el arroz con el agua en la licuadora y licuar hasta obtener un agua cremosa; agrega la miel, la vainilla, la nuez moscada, la canela y una pizca de sal.
Colocar la horchata en una jarra grande, agregar la leche de coco y refrigerar. Llenar los vasos con hielo y servir la horchata. Añade un trago de café y uno de ron oscuro. Servir.