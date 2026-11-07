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Prepara un exquisito café de horchata con ron

El Café horchata con ron es una increíble y sorprendente combinación de tradiciones culinarias, la cual es una nueva manera de tomar estos elementos que está cautivando los paladares

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 00:00 -
  • Redacción web
Prepara un exquisito café de horchata con ron

Café horchata con ron

 Foto cortesía Buen Provecho

La combinación de estas dos bebidas aparentemente dispareja puede sonar extraña, pero al momento de preparar y juntar estos elementos, se equilibran sus sabores de manera excepcional. Al añadir un toque de ron a la cremosidad y dulzura de la horchata, se crea una experiencia sensacional y única que combina notas aromáticas especiales que aportan todos estos ingredientes, sumado con la suavidad del café y el ron.

En este sentido, el café horchata con ron representa una emocionante evolución en el mundo de las bebidas, desafiando lo convencional y abriendo nuevas posibilidades para la creatividad en la creación de bebidas. Ya sea que te inclinas por lo tradicional o te aventuras en lo desconocido, esta fusión de sabores seguramente dejará una impresión duradera en tu paladar.

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Receta de Café horchata con ron

Por Chef Marcio Castellanos

Ingredientes : 1 taza de arroz sin cocer, 2½ tazas de agua hirviendo, 1/3 taza de miel, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 cucharadita de nuez moscada, 1½ cucharadita de canela en polvo, 1 pizca de sal, 4 tazas de leche de coco, 1 taza de café frío, 1 shot de ron oscuro.

Paso a paso: Combinar el arroz con el agua hirviendo; dejar reposar por 2 horas a temperatura ambiente.Verter el arroz con el agua en la licuadora y licuar hasta obtener un agua cremosa; agrega la miel, la vainilla, la nuez moscada, la canela y una pizca de sal.

Colocar la horchata en una jarra grande, agregar la leche de coco y refrigerar. Llenar los vasos con hielo y servir la horchata. Añade un trago de café y uno de ron oscuro. Servir.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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