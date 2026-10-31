Recetas de Halloween fáciles y divertidas: momias de salchicha y galletas fantasma

Halloween es la ocasión perfecta para llenar la mesa de creatividad y sabor con recetas temáticas que sorprenderán tanto a niños como a adultos. Desde postres encantadores hasta bocadillos salados con un toque terroríficamente divertido, estas preparaciones son ideales para complementar una fiesta, una reunión familiar o una tarde de cocina en casa. Si buscas opciones sencillas, vistosas y deliciosas, los choco bananos fantasmas, las momias de salchicha y las galletas en forma de fantasma son una apuesta segura. Además de ser fácil de elaborar, cada receta permite involucrar a los más pequeños en la decoración, convirtiendo la experiencia en una actividad entretenida para celebrar la noche más espeluznante del año. ​​​​​​​​​

Momias de Salchichas

Ingredientes: 8 salchichas de pavo o cerdo, 1 lámina de masa para hojaldre o masa para pizza (refrigerada), 1 huevo, 16 ojitos comestibles de azúcar (o puntos de mayonesa con pimienta negra), Salsa de tomate o mostaza para acompañar. Paso a paso: Precalentar el horno a 200 °C (390 °F) y colocar papel grabado sobre una bandeja para hornear. Secar bien las salchichas con papel absorbente para que la masa se adhiera correctamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Extienda la lámina de masa sobre una superficie limpia y córtela en tiras muy delgadas. Envolver cada salchicha con las tiras de masa de manera irregular, superponiendo algunas vueltas para simular las vendas de una momia y dejando un espacio libre cerca del extremo superior para el rostro. Colocar las salchichas envueltas sobre la bandeja horneada y pincelar ligeramente la masa con huevo batido para obtener un dorado terminado. Hornear durante 12 a 15 minutos o hasta que la masa esté bien cocida y dorada. Retirar del horno, dejar enfriar un par de minutos y colocar los ojos comestibles en el espacio libre utilizando una gotita de mayonesa o mostaza como pegamento. Servir de inmediato.

Galletas en forma de fantasmas

Ingredientes : 2 ½ tazas de harina de trigo, ¾ taza de mantequilla amarilla sin sal, a temperatura ambiente, 1 taza de azúcar, 1 huevo grande, 1 cucharadita de extracto de vainilla, ½ cucharadita de polvo para hornear y ¼ cucharadita de sal. Para la decoración: 1 ½ tazas de azúcar glas, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de jugo de limón. Colorante negro comestible o bolitas de chocolate para los ojos. Paso a paso: Precalienta el horno a 180°C (350°F) y cubre dos bandejas para hornear con papel encerado o una lámina de silicona. En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa (unos 3-4 minutos). Luego, agrega el huevo y el extracto de vainilla, batiendo hasta integrar. En otro bol, tamiza la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y azúcar, batiendo a velocidad baja hasta que se forme una masa homogénea.