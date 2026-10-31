Recetas de Halloween fáciles y divertidas: momias de salchicha y galletas fantasma

Halloween es la ocasión perfecta para llenar la mesa de creatividad y sabor con recetas temáticas que sorprenderán tanto a niños como a adultos. Desde postres encantadores hasta bocadillos salados con un toque terroríficamente divertido, estas preparaciones son ideales para complementar una fiesta, una reunión familiar o una tarde de cocina en casa.
Si buscas opciones sencillas, vistosas y deliciosas, los choco bananos fantasmas, las momias de salchicha y las galletas en forma de fantasma son una apuesta segura. Además de ser fácil de elaborar, cada receta permite involucrar a los más pequeños en la decoración, convirtiendo la experiencia en una actividad entretenida para celebrar la noche más espeluznante del año.
Momias de Salchichas
Ingredientes: 8 salchichas de pavo o cerdo, 1 lámina de masa para hojaldre o masa para pizza (refrigerada), 1 huevo, 16 ojitos comestibles de azúcar (o puntos de mayonesa con pimienta negra), Salsa de tomate o mostaza para acompañar.
Paso a paso: Precalentar el horno a 200 °C (390 °F) y colocar papel grabado sobre una bandeja para hornear. Secar bien las salchichas con papel absorbente para que la masa se adhiera correctamente.
Extienda la lámina de masa sobre una superficie limpia y córtela en tiras muy delgadas. Envolver cada salchicha con las tiras de masa de manera irregular, superponiendo algunas vueltas para simular las vendas de una momia y dejando un espacio libre cerca del extremo superior para el rostro.
Colocar las salchichas envueltas sobre la bandeja horneada y pincelar ligeramente la masa con huevo batido para obtener un dorado terminado.
Hornear durante 12 a 15 minutos o hasta que la masa esté bien cocida y dorada. Retirar del horno, dejar enfriar un par de minutos y colocar los ojos comestibles en el espacio libre utilizando una gotita de mayonesa o mostaza como pegamento. Servir de inmediato.
Galletas en forma de fantasmas
Ingredientes : 2 ½ tazas de harina de trigo, ¾ taza de mantequilla amarilla sin sal, a temperatura ambiente, 1 taza de azúcar, 1 huevo grande, 1 cucharadita de extracto de vainilla, ½ cucharadita de polvo para hornear y ¼ cucharadita de sal.
Para la decoración: 1 ½ tazas de azúcar glas, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de jugo de limón. Colorante negro comestible o bolitas de chocolate para los ojos.
Paso a paso: Precalienta el horno a 180°C (350°F) y cubre dos bandejas para hornear con papel encerado o una lámina de silicona. En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa (unos 3-4 minutos).
Luego, agrega el huevo y el extracto de vainilla, batiendo hasta integrar. En otro bol, tamiza la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y azúcar, batiendo a velocidad baja hasta que se forme una masa homogénea.
Luego, agrega el huevo y el extracto de vainilla, batiendo hasta integrar. En otro bol, tamiza la harina, el polvo para hornear y la sal. Incorpora poco a poco los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla y azúcar, batiendo a velocidad baja hasta que se forme una masa homogénea.
Envuelve la masa en papel plástico y refrigerala por 15-20 minutos. Esto hará que sea más fácil de trabajar.Espolvorea un poco de harina en una superficie plana y extiende la masa con un rodillo hasta que tenga un grosor de aproximadamente ½ centímetro.
Usa cortadores de galletas en forma de fantasma o corta formas de fantasmas a mano alzada con un cuchillo afilado.Coloca las galletas en las bandejas preparadas, dejando espacio entre cada una.
Hornea de 12 a 15 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente. Deja enfriar las galletas en una rejilla. Mientras las galletas se enfrían, mezcla el azúcar glas con la leche y el jugo de limón para hacer el glaseado.
Si lo ves muy espeso, añade un poco más de leche, y si es demasiado líquido, añade más azúcar glas. Una vez que las galletas estén completamente frías, cubre cada una con el glaseado blanco para hacer el cuerpo del fantasma.
Usa colorante negro comestible o bolitas de chocolate para dibujar los ojos y la boca. Deja que el glaseado se seque completamente antes de servir o almacenar las galletas.