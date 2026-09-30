Paso a paso para preparar barras de proteína caseras

Las barras de proteína caseras se han convertido en la opción ideal para quienes buscan un snack nutritivo , delicioso y práctico sin recurrir a los ultraprocesados ​​comerciales. Esta versión sin horneado combina la fibra de la avena entera con la riqueza aromática del chocolate oscuro y la crocancia de las nueces picadas, logrando un equilibrio perfecto entre textura y sabor. Al prepararlas en casa, mantienes un control total sobre la calidad de los ingredientes, obteniendo un bocado repleto de energía natural que satisface los antojos dulces de forma consciente.

Con una base cremosa a partir de mantequilla de frutos secos y miel, estas barras ofrecen un aporte sostenido de proteínas y grasas saludables para acompañar tus mañanas, tus entrenamientos o esos momentos de pausa a mitad de la tarde. Lo mejor de esta receta es su sencillez: solo requiere mezclar, compactar, cubrir con una fina capa de chocolate derretido y refrigerar.

Receta de barras de proteína caseras

Ingredientes: 1 taza de avena sin cocinar, ¾ taza de mantequilla de cacahuate o almendra, ½ taza de miel, ¾ taza de chocolate oscuro picado, ½ taza de nueces picadas, ¼ cucharadita de sal marina, 1 cucharadita de vainilla.

Paso a paso: Cubre una bandeja de 8×8 pulgadas con papel pergamino. En un recipiente, mezcla avena, mantequilla de cacahuate, miel, nueces, sal y vainilla.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Presiona esta mezcla firmemente en la bandeja preparada. Derrite el chocolate oscuro (en microondas en intervalos de 30 segundos o en baño de agua caliente). Vierte el chocolate derretido sobre la mezcla y distribuye uniformemente. Refrigera durante al menos 2 horas. Corta en cuadrados y guarda en un recipiente hermético en el refrigerador