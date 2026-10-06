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Cómo cocinar una Lasaña de plátano

Esta receta de lasaña de plátano es una deliciosa muestra de cómo ingredientes sencillos pueden transformarse en un plato lleno de sabor y tradición.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 00:00 -
  • Redacción web
Cómo cocinar una Lasaña de plátano

Lasaña de plátano.

 Foto cortesía BP

La combinación del dulzor natural del plátano maduro con la carne molida y el quesillo crea una mezcla irresistible que conquista el paladar desde el primer bocado.

Esta rica Lasaña de plátano es perfecta para un almuerzo familiar o una cena diferente, esta preparación destaca por su facilidad y por aprovechar productos básicos de la cocina centroamericana.

Con una textura suave, capas llenas de sabor y un gratinado de queso que aporta el toque final, esta lasaña de plátano se convertirá en una de tus recetas favoritas para disfrutar de una comida casera, reconfortante y nutritiva.

Lasaña de plátano

Por la Chef Marcela Ruiz

Ingredientes: 8 plátanos maduros, cantidad necesaria de aceite vegetal, 1 cebolla , tomates picados, 2 dientes de ajo finamente picados, 1 chile morrón verde picado, ½ libra de carne molida, cantidad necesaria de sal y especias (paprika, chile en polvo, orégano y laurel), 1 libra de quesillo, cantidad necesaria de queso mozzarella.

Paso a paso: Precalentar el horno a 395 ºF.Pelar los plátanos y cortarlos en lascas largas.Calentar una sartén con suficiente aceite. Cuando el aceite esté caliente, freír los plátanos. Poner sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y reservar.

En otra sartén con un poco de aceite sofreír la cebolla, tomate, ajo y chile. Cuando la cebolla esté transparente incorporar la carne, sal y especias al gusto.

Cocinar por 15 minutos a fuego bajo.En una bandeja para hornear previamente engrasada, colocar una capa de plátano, luego una de carne y otra de quesillo. Repetir el proceso hasta terminar con una última capa de quesillo y queso mozzarella.Llevar al horno por 15 minutos para que se derritan los quesos y se dore. Servir caliente.

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Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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