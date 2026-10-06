Cómo cocinar una Lasaña de plátano

La combinación del dulzor natural del plátano maduro con la carne molida y el quesillo crea una mezcla irresistible que conquista el paladar desde el primer bocado.
Esta rica Lasaña de plátano es perfecta para un almuerzo familiar o una cena diferente, esta preparación destaca por su facilidad y por aprovechar productos básicos de la cocina centroamericana.
Con una textura suave, capas llenas de sabor y un gratinado de queso que aporta el toque final, esta lasaña de plátano se convertirá en una de tus recetas favoritas para disfrutar de una comida casera, reconfortante y nutritiva.
Lasaña de plátano
Por la Chef Marcela Ruiz
Ingredientes: 8 plátanos maduros, cantidad necesaria de aceite vegetal, 1 cebolla , tomates picados, 2 dientes de ajo finamente picados, 1 chile morrón verde picado, ½ libra de carne molida, cantidad necesaria de sal y especias (paprika, chile en polvo, orégano y laurel), 1 libra de quesillo, cantidad necesaria de queso mozzarella.
Paso a paso: Precalentar el horno a 395 ºF.Pelar los plátanos y cortarlos en lascas largas.Calentar una sartén con suficiente aceite. Cuando el aceite esté caliente, freír los plátanos. Poner sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y reservar.
En otra sartén con un poco de aceite sofreír la cebolla, tomate, ajo y chile. Cuando la cebolla esté transparente incorporar la carne, sal y especias al gusto.
Cocinar por 15 minutos a fuego bajo.En una bandeja para hornear previamente engrasada, colocar una capa de plátano, luego una de carne y otra de quesillo. Repetir el proceso hasta terminar con una última capa de quesillo y queso mozzarella.Llevar al horno por 15 minutos para que se derritan los quesos y se dore. Servir caliente.