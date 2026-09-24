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Cómo preparar croquetas de pescado

Una propuesta práctica y deliciosa que convierte ingredientes básicos en un platillo lleno de encanto.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 14:55 -
  • Redacción web
Cómo preparar croquetas de pescado

Croquetas de pescado

Las croquetas de pescado son un clásico de la cocina casera que combina la suavidad del puré de papa con el sabor delicado del pescado, logrando un bocado dorado y crujiente por fuera, pero tierno y jugoso por dentro. Esta receta es perfecta para aprovechar filetes de pescado y transformarlos en un platillo versátil que puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal, acompañado de ensaladas frescas o salsas ligeras.

Además de su sencillez, estas croquetas destacan por la mezcla aromática de perejil, ajo y cebolla, que aporta frescura y carácter a la preparación. El empanizado con harina, huevo y pan rallado asegura una textura irresistible, mientras que la mostaza Dijon añade un toque sofisticado que eleva el sabor.

Croquetas de pescado

Ingredientes: 3 papas medianas, 3 filetes de pescado, c/n sal y pimienta c/n, aceite vegetal, 2 cucharadas de perejil, finamente picado; 1 huevo grande, 1 cucharadita de mostaza Dijon, ½ cebolla roja finamente picada, 2 dientes de ajo finamente picados, ½ taza de harina de trigo, 2 huevos batidos y 1 taza de pan rallado

Paso a paso: Cocer en una cacerola con agua las papas hasta que estén blandas y hacer puré. Sazonar los filetes con sal y pimienta, freír en una sartén con un poco de aceite hasta dorar por ambos lados. Llevar los pescados a un tazón y con la ayuda de un tenedor desmenuzar.

Agrega el pescado al puré, junto al huevo previamente batido, agrega el perejil, la mostaza, la cebolla, el ajo y salpimentar. Mezclar todo hasta incorporar. Luego con ayuda de las manos moldear las croquetas.

Para empanizar, pasar las tortitas primero o por harina, después por los huevos batidos y por último por el pan rallado. Llevar a freír en abundante aceite en una cacerola a fuego medio, hasta que las tortitas estén doradas. Retirar y escurrir el exceso de aceite.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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