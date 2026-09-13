Pasos para preparar una burrita para llevar al trabajo

La burrita tradicional es uno de esos desayunos hondureños que evocan viajes, madrugadas y momentos familiares. Preparada con ingredientes sencillos como chorizo, huevo, frijoles y quesos, se convierte en un platillo cargado de sabor y orgullo catracho. Su practicidad la hace ideal para llevar, convirtiéndose en la compañera perfecta de quienes buscan un desayuno completo y lleno de energía.

La propuesta de la Chef Laura Morales Bueso rescata esa esencia hogareña y la presenta con un toque auténtico. Cada burrita se arma con tres tortillas de maíz que envuelven la mezcla de chorizo ​​con huevo, quesillo, frijoles y mantequilla crema, logrando un bocado que combina tradición y sabor en cada capa.

Servida con aguacate maduro, esta receta es un homenaje a la cocina hondureña que nunca pasa de moda.

Receta Burrita tradicional

Por Chef Laura Morales Bueno

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Ingredientes: ½ libra de chorizo ​​suelto, 2 huevos, 6 tortillas de maíz, cantidad necesaria de quesillo, 1 taza de frijoles fritos, cantidad necesaria de queso fresco, cantidad necesaria de mantequilla crema.

Paso a paso: En una sartén, cocine el chorizo ​​suelto durante 5 minutos removiendo constantemente. Agregue los huevos y remueva hasta que quede bien integrado, cocine durante 3 minutos.

Para armar la burrita, coloque una tortilla caliente con trozos de quesillo encima de otra, untar frijoles fritos, agregue el huevo con chorizo, queso fresco y un poco de mantequilla crema. Cubrir con otra tortilla, cada burrita debe llevar 3 tortillas.Servir acompañado de aguacate maduro.