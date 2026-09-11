Cómo preparar unas papitas a lo Philly Steak

Inspiradas en el clásico Philly Cheese Steak , estas papitas reinventan la experiencia de la comida rápida con un toque gourmet. La receta combina la textura crujiente de las papas fritas con el intenso sabor de los vegetales salteados y la cremosidad de una salsa de queso cheddar, logrando un platillo que seduce tanto por su sencillez como por su explosión de sabores.

El Chef Lisandro Calderón propone una preparación ideal para compartir en reuniones informales o acompañar con una cerveza clara tipo lager. Cada bocado es un homenaje a la cocina urbana, donde lo práctico se convierte en memorable y lo cotidiano se transforma en una experiencia irresistible.

Receta

Chef Lisandro Calderón

Ingredientes: 1 cucharadita de sal, pimienta, paprika y pimienta cayena,1 cucharadita de azúcar, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 taza de cebolla amarilla en julianas, 2-6 unidades de chile jalapeño en rodajas, 1 cucharada de vinagre blanco, 2 cucharadas de mantequilla amarilla, 2 cucharadas de harina, 2 tazas de leche, ½ taza de queso cheddar, 2 libras de papas en corte tipo bastón, 3 tazas de aceite vegetal para freír.

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Paso a paso: Para el sazonador, en un tazón mezclar sal, pimienta, paprika, pimienta cayena y azúcar, revolver hasta incorporar.Para los vegetales, en una sartén a fuego medio-alto calentar el aceite y saltear las cebollas y chiles jalapeños, agregar el vinagre y sazonador. Reservar.

Para la salsa, en una olla pequeña derretir la mantequilla amarilla, al burbujear agregar el harina y mezclar hasta obtener algo similar a arena mojada. Verter la leche y remover hasta espesar. Añadir el queso y mezclar hasta integrar. Reservar.Para las papas, escurrir bien y secar con papel toalla.

Precalentar el aceite vegetal en una olla profunda a fuego medio, pre-freír durante 8 minutos, retirar y escurrir. Subir el fuego y freír las papas hasta dorar. Retirar y escurrir, sazonar con sal.Para servir, colocar las papas, bañar al gusto con la salsa de queso y cubrir con los vegetales salteados. Acompañar con cervezas claras tipo lager.