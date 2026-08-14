Huevos divorciados, una receta hondureña con un toque creativo

La propuesta culinaria del chef Carlos Espinal invita a redescubrir los sabores hondureños con un toque de creatividad y técnica refinada. Su receta combina ingredientes tradicionales con una presentación moderna, logrando que cada plato sea un homenaje a la cocina local y, al mismo tiempo, una experiencia innovadora para el paladar.

Más allá de la preparación, cada detalle refleja la pasión del chef por rescatar la esencia de nuestra gastronomía y llevarla a un nivel que conecta con las nuevas generaciones. Es una receta pensada para compartir en familia, disfrutar en celebraciones y recordar que la cocina es un puente entre tradición y actualidad.

Receta de Huevos divorciados

Por Chef Carlos Espinal

Ingredientes: 2 tortillas de harina pequeñas; Aceite, cantidad necesaria, para freír; 2 huevos, ¼ de taza de salsa roja preparada; ¼ de taza de salsa verde; ¼ de taza de cilantro finamente picado; ¼ de cebolla roja, cortada en julianas; Sal y pimienta al gusto.

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Paso a paso: En un comal, a fuego medio, tueste las tortillas de harina hasta que estén crujientes. Reserva. Precalienta una sartén a fuego medio y coloca un poco de aceite. Rompa un huevo y agregue una cucharadita de agua.

Tape inmediatamente y deje cocinar durante un minuto o hasta obtener la consistencia deseada de la yema. Retirar y reservar. Repita el proceso con el otro huevo. Para servir, coloque la salsa roja sobre una tortilla y la salsa verde sobre la otra. Coloque un huevo sobre cada tortilla y espolvoree con el cilantro y la cebolla roja. Salpimiente al gusto.Para la salsa verde

La salsa verde para los huevos divorciados es una de las preparaciones más básicas para adentrarse en el mundo de la cocina. Además, está considerada una salsa base de la gastronomía y forma parte de una gran cantidad de recetas y elaboraciones.

La salsa verde es una de las favoritas y su preparación es sencilla. Para hacerla, cocine en una olla los tomatillos y los chiles serranos con agua, a fuego alto. Cuando hiervan, deje cocinar durante 10 minutos y reserve.

Licúe los tomatillos y los chiles junto con sal y cilantro. Agregue agua al gusto hasta obtener la consistencia deseada. Sirva la salsa verde con los huevos divorciados.