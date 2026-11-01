Día de Muertos: 5 platillos tradicionales que no pueden faltar en tu altar

El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, una celebración en la que la gastronomía ocupa un lugar especial dentro de los altares dedicados a los seres queridos que han partido. Cada platillo, bebida y dulce colocado en la ofrenda tiene un significado particular, pues representa los sabores favoritos de los difuntos y simboliza la bienvenida que las familias les brindan durante su visita.

Desde el tradicional pan de muerto hasta bebidas reconfortantes como el atole y el champurrado, estos alimentos forman parte de un legado culinario que ha pasado de generación en generación. Conoce cinco preparaciones imprescindibles para honrar esta festividad, preservar sus costumbres y llenar el altar de aromas, colores y sabores que evocan la memoria y el cariño de quienes ya no están.

Receta de pan de muerto

Ingredientes: 500 g de harina de trigo, 100 g de azúcar10 g de sal, 7 g de levadura seca instantánea (o 15 g de levadura fresca), 100 ml de leche tibia, 100 g de mantequilla amarilla a temperatura ambiente, 4 huevos. Ralladura de 1 naranja, 1 cucharada de agua de azahar (opcional), 1 cucharadita de esencia de vainilla, 50 g de azúcar extra para decorar, 1 huevo batido para barnizar.

Paso a paso: En un bol pequeño, disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Deja reposar por 10 minutos hasta que la mezcla se vuelva espumosa.En un bol grande, coloca la harina, el azúcar, la sal y la ralladura de naranja.

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Haz un hueco en el centro y añade los huevos, la mezcla de levadura activada, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes.Tras mezclar los ingredientes, comienza a amasar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada durante 10-15 minutos.

A medida que amasas, añade la mantequilla poco a poco hasta que se integre completamente y la masa esté suave, elástica y ligeramente pegajosa.Coloca la masa en un bol engrasado, cúbrela con un paño limpio y déjala reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que doble su tamaño.

Divide la masa en dos porciones iguales para formar los panes. De cada porción, separa un pequeño trozo de masa para hacer las decoraciones en forma de "huesos" y la bolita central. Forma bolas grandes con las porciones principales y, con la masa reservada, haz tiras finas y colócalas sobre los panes, imitando la forma de huesos.

Coloca los panes formados en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Cúbrelos nuevamente y déjalos reposar durante 30-45 minutos para que aumenten de tamaño.Precalienta el horno a 180°C (350°F).

Barniza los panes con el huevo batido y hornéalos durante 25-30 minutos o hasta que estén dorados y suenen huecos al golpear ligeramente la base.Una vez fuera del horno, deja que los panes se enfríen un poco. Mientras aún están tibios, barniza nuevamente con mantequilla derretida y espolvorea el azúcar extra por encima.

Pozole Blanco: El pozole blanco es una variante del famoso platillo de maíz cacahuazintle, caracterizado por su caldo ligero y profundo sabor. A diferencia de otras versiones con chile, el pozole blanco es delicado y su sazón destaca por la combinación de maíz, carne de cerdo o pollo, y un toque de orégano y limón. Esta receta es perfecta para recibir el Día de Muertos, ya que su aroma impregna el altar y evoca el calor del hogar.

Atole o Champurrado: Estas bebidas tradicionales calientan el corazón y acompañan de forma ideal a los tamales. El atole se elabora con masa de maíz disuelta en agua o leche, y puede saborizarse con ingredientes como chocolate, vainilla, fresa o guayaba. El champurrado es una variante del atole que incorpora chocolate, creando una bebida espesa y reconfortante. Ambas bebidas son una muestra de hospitalidad y se ofrecen como un homenaje cálido para las almas que visitan.

Dulce de Calabaza y Dulce de Tejocote: En las mesas de los altares, es común encontrar estos dulces tradicionales de temporada. El dulce de calabaza es un postre de calabaza cocida en piloncillo y canela, que ofrece un sabor auténtico y acogedor. Por otro lado, el dulce de tejocote se cocina también con piloncillo, logrando una textura suave y un sabor dulce y afrutado. Ambos postres están llenos de historia y evocan la belleza de los ingredientes naturales de México.

El tradicional Guajolocombo: Con un nombre tan único como su concepto, el Guajolocombo es una verdadera delicia mexicana. Consiste en un tamal mexicano que se sirve en una torta, creando una combinación de texturas y sabores inigualables. En el Día de Muertos, se acompaña de una bebida caliente como atole o champurrado, ideal para representar la abundancia y la generosidad en el altar. Esta tradición originaria de la Ciudad de México es un símbolo de la creatividad gastronómica mexicana.