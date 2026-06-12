"No dormía por la angustia": Saúl vivió bajo un puente y ahora lidera proyectos solares en España

Había cruzado más de 8,000 kilómetros con 355 euros en el bolsillo —casi 11,000 lempiras— y la urgencia de encontrar trabajo para ayudar a su familia.La escena parecía impensable para el joven que aquel <b>11 de diciembre</b> de <b>2019 </b>salió de <b>Honduras</b> creyendo que <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/regularizacion-espana-hondurenos-tramites-costos-GJ30282433">España sería difícil</a>, pero no que acabaría enfrentando el desempleo y la calle.Años después, Saúl reconstruyó para <b>LA PRENSA Premium</b> la ruta que lo llevó de Honduras a España, marcada por una decisión tomada bajo presión económica, una llegada sin contactos y tres meses viviendo bajo un puente durante la pandemia de <a href="https://www.laprensa.hn/premium/covid-19-en-honduras-el-pais-cerro-2020-con-tasa-de-positivos-en-alza-FCLP1435330">Covid-19</a>.Hoy, ese mismo recorrido lo tiene al frente de importantes proyectos en el sector fotovoltaico (industria dedicada a la generación de energía eléctrica a partir de la luz solar).