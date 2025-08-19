La flota de destructores que presiona a Nicolás Maduro en el Caribe

Grupo Anfibio Iwo Jima listo para operaciones atlánticas publicó ayer la Segunda Flota. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos MV-22 Ospreys y CH-53 Super Stallions con Marine Medium Tiltrotor Escuadrón 263 (reforzado), 22a Unidad Expedicionaria de Marines (Capaz de Operaciones Especiales), realizan operaciones a bordo del buque de asalto anfibio de clase USS Iwo Jima (LHD 7) en el Océano Atlántico.
Grupo Anfibio Iwo Jima listo para operaciones atlánticas. En la hermosa postal el buque de transporte anfibio de la clase de San Antonio USS San Antonio (LPD 17), Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), navega en marcha en el Océano Atlántico.
Foto del destructor USS Gravely, uno de los tres navíos confirmados que el gobierno de Estados Unidos envió hacia aguas cercanas a Venezuela y el Caribe sur, en una acción que busca aumentar la presión contra organizaciones de narcotráfico catalogadas por Washington como una amenaza transnacional.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, tres destructores —el USS Gravely (DDG-107), el USS Jason Dunham (DDG-109) y el USS Sampson (DDG-102)— fueron asignados a esta misión. Se trata de buques de última generación equipados con el sistema de combate Aegis, capaces de operaciones ofensivas y defensivas en mar abierto. Foto del USS Gravely desde otro enfoque.
Otra vista del USS Sampson. Según agencias y medios de USA, el despliegue, que podría llegar pronto, involucra a alrededor de 4,000 marines y soldados "en el transcurso de varios meses", respaldados por aviones espías, buques de guerra y un submarino para que las aguas y los cielos internacionales estén cubiertos.
En la foto, solados señalan el USS Fort Lauderdale (LPD-28) anfibio relativamente nuevo, que navegó en 2023-2024 con el Iwo Jima ARG. Ambos se mencionan en el despliegue que comandará la Cuarta Flota por el Mar Caribe.
Foto del USS fort Lauderdale. ¿Y qué es la Cuarta Flota?. La U.S. Fourth Fleet no tiene buques fijos asignados permanentemente. Funciona como un mando operacional: cada vez que la Armada envía barcos, portaaviones, anfibios o destructores a la zona del Mar Caribe, Centroamérica o Sudamérica, esos buques quedan bajo control de la Cuarta Flota mientras estén en esa área.
USS fort Lauderdale se estaría sumando a los tres destructores Aegis —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— están siendo desplegados hacia aguas frente a Venezuela, como parte de la ofensiva contra cárteles de drogas, según funcionarios de defensa de EEUU.
Foto desde el USS San Antonio. Kristy Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que el 80% de las incautaciones de drogas ilegales ocurren en el mar.
