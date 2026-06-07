Más de un millón de fieles acompañan al papa León XIV en histórica misa en Madrid

Madrid, España.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a llegar al centro de Madrid para asegurar un lugar en el evento. La ciudad desplegó un amplio operativo de seguridad y logística, además de pantallas gigantes para facilitar el seguimiento de la celebración.

La ceremonia reunió a más de un millón de personas , según estimaciones divulgadas por los organizadores y medios locales, convirtiendo la Plaza de Cibeles y sus alrededores en el epicentro de una jornada marcada por la fe, la reflexión y los llamados a la solidaridad.

Madrid vivió este domingo una de las mayores concentraciones religiosas de los últimos años con la multitudinaria participación de fieles en la misa del Corpus Christi presidida por el papa León XIV en el corazón de la capital española.

Durante su homilía, León XIV centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la fraternidad y el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, expresó el Pontífice, una de las frases que más resonó entre los asistentes y que fue ampliamente compartida en redes sociales.

El líder de la Iglesia católica insistió en que la fe debe traducirse en acciones concretas de apoyo a quienes enfrentan situaciones de pobreza, exclusión o desesperanza, destacando la importancia de construir comunidades más humanas y solidarias.

Asimismo, reiteró su llamado a promover la paz y el diálogo en un contexto global marcado por conflictos y divisiones. Según señaló, la convivencia y el respeto mutuo son pilares fundamentales para enfrentar los desafíos actuales.

Al finalizar la eucaristía, León XIV encabezó la tradicional procesión del Corpus Christi por varias calles emblemáticas del centro madrileño, acompañado por miles de fieles y representantes de diferentes instituciones.

Previo a la celebración religiosa, el Pontífice recibió la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida y dejó su firma en el Libro de Honor de la ciudad, un gesto simbólico que destacó la relevancia de su visita.

La agenda del Papa continuará con el encuentro denominado "Tejer redes", un espacio de diálogo con representantes de la cultura, el deporte, la economía y las artes, antes de proseguir su recorrido por otras regiones de España.

La masiva asistencia registrada durante esta segunda jornada refleja el impacto que ha tenido la visita de León XIV, quien en apenas dos días ha logrado congregar a cientos de miles de personas y colocar a Madrid en el centro de la atención internacional.