Devotos llegan a la Basílica para cumplir promesas a la virgen de Suyapa

Desde las primeras horas de este domingo, la Basílica de Suyapa amaneció colmada de miles de peregrinos que avanzaban hacia sus puertas con fe y esperanza. Muchos de ellos portaban flores de diversos colores para ofrecerlas como muestra de amor y devoción a la Madre de Dios. Promesas y oraciones dirigidas a la Morenita rompían el silencio del templo, donde algunos fieles se arrodillaban mientras otros participaban de la eucaristía con profunda reverencia.

Los peregrinos llegaron desde aldeas, pueblos del interior y ciudades del norte y sur de Honduras. Movidos por la fe, emprendieron largos recorridos para cumplir promesas hechas en momentos difíciles, ya fuera por motivos de salud, protección familiar u otras bendiciones recibidas. Algunos no pudieron contener las lágrimas y se postraron de rodillas ante la Madre intercesora para agradecer los milagros que atribuyen a la Morenita de Suyapa. En la capilla ubicada en el ala derecha de la Basílica Menor de Suyapa, miles de fieles acudieron al altar del velero para pagar sus promesas, encendiendo velas y elevando oraciones de agradecimiento. "Me siento feliz porque la virgencita de Suyapa cumple sus promesas y uno se sana a través de las oraciones. La penitencia que tengo es venir tres días seguidos para agradecer por las bendiciones", expresó Dora Rodríguez, devota proveniente de La Esperanza, Intibucá, con los ojos llenos de lágrimas. "La Morenita nunca nos abandona; nos hace caminar, nos da la vida, nuestros alimentos y siempre está con nosotros", añadió Rodríguez mientras encendía una vela con amor y fe.

En la entrada principal de la Basílica, las filas eran extensas. Algunos esperaban para ingresar y alabar a Dios; otros, para depositar flores frescas ante la Virgen de Suyapa, en un gesto de esperanza y agradecimiento. Durante las misas que se celebran cada hora, con profunda reverencia, los sacerdotes recuerdan a los fieles el valor de la fe como fuente de fortaleza y salud para seguir adelante en el camino de Dios. Familias enteras visitan en estos días la Basílica para agradecer a la intercesora de los milagros, especialmente en el marco del 279 aniversario de la Morenita. Los días 1, 2 y 3 de febrero convierten a la Basílica en el corazón espiritual del país. Miles de hondureños se congregan para celebrar con devoción los 279 años de historia, fe y tradición. Cada aniversario es una oportunidad para renovar promesas. Algunos llegan por primera vez; otros lo hacen desde hace décadas, sin faltar un solo año, convencidos de que la Morenita siempre escucha.