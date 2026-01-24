  1. Inicio
Fervor: Miles acompañan peregrinación de la Virgen de Suyapa en Tegucigalpa

La caminata religiosa dio inicio a las actividades en honor a la Patrona de Honduras, al cumplirse 279 años de su hallazgo, aquel acontecimiento que dio origen a una de las devociones más profundas del país

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 10:43 -
  • Karla Herrera
La imagen original de la Virgen de Suyapa salió a las calles de Tegucigalpa este sábado 24 de enero en una peregrinación que marcó el inicio oficial de las celebraciones por un nuevo aniversario de su hallazgo.

 Foto: LA PRENSA
La caminata religiosa dio inicio a las actividades en honor a la Patrona de Honduras, al cumplirse 279 años de su hallazgo, aquel acontecimiento que dio origen a una de las devociones más profundas del país.

 Foto: LA PRENSA
La venerada imagen partió desde la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, ubicada en el centro histórico de Tegucigalpa, rumbo a la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en la aldea que lleva su nombre.

 Foto: LA PRENSA
Durante todo el recorrido, la Virgen fue custodiada por las Fuerzas Armadas de Honduras, mientras fieles católicos acompañaban la procesión a lo largo de las principales calles de la ciudad.

 Foto: LA PRENSA
A su paso, la peregrinación fue creciendo. Personas de distintas edades se sumaron al recorrido entre rezos, cantos y expresiones de devoción, siguiendo de cerca la imagen de la “Morenita”.

 Foto: LA PRENSA
La caminata estuvo marcada por un ambiente de recogimiento y fervor religioso, con decenas de fieles caminando junto a la imagen durante varios tramos del trayecto.

 Foto: LA PRENSA
Entre las escenas que dejó la jornada también hubo espacio para imágenes cotidianas: incluso algunas mascotas acompañaron la peregrinación, reflejando la participación familiar en esta manifestación de fe.

 Foto: LA PRENSA
La llegada de la Virgen a la Basílica de Suyapa marcó uno de los momentos más significativos del recorrido, al retornar la imagen a su santuario, donde se desarrollarán las principales actividades religiosas.

 Foto: LA PRENSA
Con esta peregrinación, la Iglesia Católica dio inicio formal a la programación en honor a la Patrona de Honduras, que se extenderá durante los próximos días.

 Foto: LA PRENSA
La agenda contempla diversas actividades religiosas, entre ellas misas, rosarios y peregrinaciones, tanto en la Basílica como en parroquias de distintos puntos del país.

 Foto: LA PRENSA
Las celebraciones culminarán el 3 de febrero, fecha en la que se conmemora oficialmente a Nuestra Señora de Suyapa como Patrona de Honduras.

 Foto: LA PRENSA
La historia de esta devoción se remonta a febrero de 1747, cuando la pequeña imagen fue hallada de manera accidental en las cercanías de la aldea de Suyapa por Alejandro Colindres, un humilde labrador, y el niño Jorge Martínez, de ocho años.

Foto: LA PRENSA
Según la tradición, Alejandro Colindres y el niño Jorge Martínez encontraron la imagen tras una jornada de trabajo, un hecho que marcaría el inicio de la devoción mariana más importante del país.

 Foto: LA PRENSA
Décadas más tarde, en 1925, el papa Pío XII proclamó oficialmente a Nuestra Señora de Suyapa como Patrona de la República de Honduras, consolidando una fe que, casi tres siglos después, continúa viva en el corazón del pueblo.

 Foto: LA PRENSA
