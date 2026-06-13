"La Mole fue el primero que me disparó... nunca se me va a olvidar eso"

San Pedro Sula, Honduras

El 8 de junio, Jesús Humberto Mancía fue sometido a juicio oral y público. El Ministerio Público mantiene una línea investigativa por su supuesta participación en una serie de ataques armados contra tres rapiditos que cobraron la vida de 17 personas. Los hechos por los que Mancía fue a juicio, el cual se desarrolló durante dos días consecutivos en la Sala Quinta del Juzgado de San Pedro Sula, ocurrieron el 30 de agosto de 2003. El expediente detalla que el acusado habría participado junto a otras personas, quienes presuntamente pertenecían a la Mara Salvatrucha (MS-13), en tres hechos violentos contra unidades de transporte público.

Uno de los ataques dejó ocho pasajeros muertos en un rapidito de la Ruta 2, en la colonia Satélite. Apenas 15 minutos después, ocurrió un segundo atentado en la 11 calle y 4 avenida del barrio Medina, donde una persona falleció tras el ataque a una unidad que cubría la ruta hacia Chamelecón. El tercer episodio de violencia, según el Ministerio Público, ocurrió esa misma tarde en la colonia Ebenezer, donde murieron otras ocho personas, entre ellas el conductor del autobús y su ayudante.

Detalles del desarrollo del juicio

Durante el proceso, la Fiscalía y la defensa de Jesús Humberto Mancía presentaron la carga probatoria para sustentar sus argumentos. Entre las pruebas propuestas por la parte acusadora figuraron testimonios de personas que habrían presenciado hechos previos a los ataques y en los que supuestamente participó el encausado. Uno de los testigos protegidos, identificado con la clave 34, declaró bajo juramento sobre un hecho ocurrido un día antes de la masacre. En su comparecencia relató que el 29 de agosto llegó a la 23 calle de la colonia Las Palmas en su vehículo Toyota 22R, un pick up azul, para supervisar una obra de construcción. Según su declaración, al lugar llegó un automóvil turismo color rojo, del cual descendieron cuatro hombres armados que se le acercaron de forma intimidante y lo despojaron de su vehículo. Un forcejeo provocó que los individuos le dispararan y lo hirieran. "Yo rodé por la calle y fue cuando ellos se fueron y se llevaron mi carro", aseguró. La Fiscalía sostiene que ese vehículo Toyota 22R fue utilizado por los perpetradores de los ataques del 30 de agosto, los cuales fueron capturados el día siguiente del ataque.

De acuerdo con la acusación, dos de los señalados han muerto, un tercero permanece pendiente de ser procesado y Jesús Humberto Mancía se encuentra bajo medidas cautelares, luego de que venciera el plazo máximo de prisión preventiva sin que el proceso judicial concluyera. El testigo manifestó que uno de sus trabajadores lo auxilió y lo trasladó a un centro asistencial, donde permaneció 14 días en estado crítico debido a un disparo que recibió en uno de sus pulmones.

Asimismo, aseguró que el 1 de septiembre el Ministerio Público le mostró la portada de un diario en la que aparecían personas capturadas como presuntos responsables de las masacres, y que reconoció entre ellas a sus cuatro atacantes, incluido Jesús Humberto Mancía, identificado por la Policía con el alias La Mole. Al ser consultado por la fiscal del Ministerio Público sobre cómo sabía que se trataba de sus agresores, respondió que "La Mole fue el primero que me disparó. Nunca se me va a olvidar eso". A este testimonio se sumó el contenido del expediente fiscal correspondiente a otro testigo protegido, identificado con la clave A1. Según expuso la fiscal, esta persona declaró que el 29 de agosto se encontraba en la casa de un vecino cuando un hombre identificado como Mario Hernán Alvarado, también acusado por la masacre, llegó y le propuso participar en el asesinato de un conductor de bus, ofreciéndole 5,000 lempiras. El testigo afirmó que rechazó la propuesta y que nunca le revelaron el nombre de la víctima. Agregó que al día siguiente su cuñado le informó que se había perpetrado un ataque contra una unidad de la Ruta 2 y que había muerto un conductor identificado por las autoridades como Cristian Alberto Andrade Escobar. Otro de los testigos de la Fiscalía, identificado con la clave 21, declaró que reconocía al imputado como uno de los atacantes del conductor de la Ruta 2. De igual forma, un testigo con la clave 35 manifestó que identificó a Mancía como uno de los hombres que robó el vehículo al testigo con clave 34, ya que se encontraba trabajando en una galera cercana al lugar de los hechos.

Solicitud de la Fiscalía y postura de la defensa

Aunque el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público incluía 17 delitos de asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo, durante la etapa de conclusiones el ente acusador solicitó una condena únicamente por los delitos de asesinato en perjuicio del conductor de la Ruta 2, Cristian Alberto Andrade Escobar; asesinato en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de una pasajera; homicidio en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido; y robo de vehículo.