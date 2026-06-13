Lluvias con actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este sábado

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado se esperan condiciones inestables que dejarán lluvias, chubascos y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras.

Según el reporte meteorológico compartido en redes sociales, el viento proveniente del este estará transportando una densa capa de humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país.

A este fenómeno se sumará el ingreso de la brisa del océano Pacífico durante horas de la tarde, lo cual, en interacción con una vaguada en altura, potenciará el desarrollo de nubes de tormenta.

Copeco detalló que se registrarán lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionales, acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente sobre las regiones occidental, noroccidental, sur y oriental del país.