Lluvias con actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este sábado

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado se esperan condiciones inestables que dejarán lluvias, chubascos y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras.
Según el reporte meteorológico compartido en redes sociales, el viento proveniente del este estará transportando una densa capa de humedad desde el mar Caribe hacia el interior del país.
A este fenómeno se sumará el ingreso de la brisa del océano Pacífico durante horas de la tarde, lo cual, en interacción con una vaguada en altura, potenciará el desarrollo de nubes de tormenta.
Copeco detalló que se registrarán lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionales, acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente sobre las regiones occidental, noroccidental, sur y oriental del país.
Para el resto de las regiones de Honduras, no se descarta la presencia de precipitaciones débiles y aisladas en el transcurso del día.
Las autoridades llaman a la población a mantener las precauciones necesarias, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones repentinas o deslizamientos, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Ayer viernes, una intensa tormenta provocó inundaciones y fuertes congestionamientos vehiculares en distintos sectores de San Pedro Sula.
Agentes de la Policía, equipos de emergencia y autoridades locales mantuvieron un monitoreo constante en los puntos críticos para atender cualquier incidente derivado de las lluvias. Afortunadamente, solo se reportaron vehículos varados y pérdidas materiales, sin ninguna persona afectada o fallecida.
El viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y por la tarde la brisa del océano Pacífico y una vaguada en altura producirán lluvias y chubascos débiles a moderados ocasionales, con tormentas eléctrica aisladas, sobre áreas de las regiones occidental, noroccidente,... pic.twitter.com/JXSyTZgyvr— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 13, 2026