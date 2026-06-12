La UE impulsa el fortalecimiento institucional de más de 80 organizaciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Más de 80 organizaciones de la sociedad civil hondureña han fortalecido su seguridad jurídica, su gestión contable y su capacidad de incidencia política mediante una asistencia técnica financiada por la Unión Europea (UE), informó este viernes la jefa de Cooperación de la delegación europea en Tegucigalpa, Cristina Marín.

La iniciativa forma parte del programa de cooperación bilateral Mecanismo de Apoyo a la Cooperación en Honduras (MACH 2), cuyos resultados fueron presentados este viernes en un foro celebrado en San Pedro Sula, en el norte del país, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad financiera y al fortalecimiento democrático de estas organizaciones.

"La sociedad civil tiene un rol muy importante en la participación ciudadana, la transparencia y los procesos democráticos (...). Es un socio estratégico de la Unión Europea", afirmó Marín, quien subrayó que este esfuerzo forma parte del compromiso mutuo plasmado en la Hoja de Ruta de la UE con la Sociedad Civil 2021-2027.

Marín destacó que, pese a tratarse de una asistencia técnica de corta duración, las organizaciones beneficiarias ya muestran resultados concretos, muchos de ellos expuestos durante el encuentro por representantes de grupos articulados en torno a la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

El proyecto incluyó cinco líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento institucional de las organizaciones, entre ellas figura el acompañamiento jurídico para la obtención de personerías legales, un requisito clave para su regularización y sostenibilidad.

Además, se capacitó a los líderes sociales en gestión administrativa y contable —clave para facilitar su acceso a fondos internacionales—, planificación estratégica, transición digital para la rendición de cuentas y la implementación de una Escuela de Incidencia Política junto a una Comunidad de Aprendizaje.

La funcionaria indicó que la finalización de esta asistencia no supone el cierre del apoyo europeo a la sociedad civil hondureña, sino que forma parte de un proceso continuo de acompañamiento, y adelantó que próximamente se abrirán nuevos espacios de diálogo enfocados en la agenda de inversiones de la UE en Honduras.

Para dar continuidad a la sostenibilidad económica de estos grupos, Marín recordó que permanece abierta una convocatoria de financiamiento dirigida a consorcios de organizaciones de la sociedad civil.

Una de las líneas de apoyo está orientada a la defensa de los derechos ambientales y otra a promover la inclusión económica y la empleabilidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad en la nación centroamericana.

La jefa de Cooperación precisó que la UE trabaja ya en la actualización de su Hoja de Ruta con la sociedad civil para el período posterior a 2027, con el propósito de alinearla a los principios de la estrategia Global Gateway, la gran agenda de inversiones del bloque europeo.

"La agenda Global Gateway en Honduras tiene un propósito de política pública; no es cualquier tipo de inversión ni en cualquier condición. Tiene una visión de 360 grados para asegurar la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y el cuidado ambiental", enfatizó Marín. EFE