Shenzhen. El presidente chino, Xi Jinping, se reunió este martes con los mandatarios de México, Perú y Chile, así como con dignatarios de otros tres países, en la antesala de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arrancará el miércoles en la ciudad suroriental de Shenzhen. El líder chino mantuvo más de dos horas de encuentros bilaterales con Claudia Sheinbaum, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, después de haber recibido por la mañana a los primeros ministros de Canadá y Papúa Nueva Guinea, Mark Carney y James Marape, y al líder vietnamita, To Lam.

Inversiones, comercio y energía

Xi inauguró la ronda de reuniones con presidentes latinoamericanos a las 16:00 horas (08:00 GMT), cuando recibió a Sheinbaum, quien expresó su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre China y México, países que, añadió, mantienen "planteamientos de desarrollo alineados". "Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos", señaló la jefa de Estado mexicana. Por su parte, Xi defendió profundizar la cooperación con México en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones bilaterales "a un nivel superior", en un contexto marcado por las recientes tensiones comerciales entre ambos países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El siguiente turno correspondió a la presidenta peruana, que mostró la disposición de su país a ofrecer un entorno empresarial "abierto y estable" a las compañías chinas, a las que invitó a aumentar sus inversiones. Fujimori destacó que su país "acoge con agrado la inversión y las actividades comerciales de más empresas chinas" y señaló el "papel significativo" para el desarrollo económico de Perú del puerto de Chancay, uno de los proyectos estrella de la iniciativa china de infraestructuras de las 'Nuevas Rutas de la Seda'.

Durante su encuentro con Fujimori, Xi defendió aprovechar la reciente entrada en vigor de la actualización del tratado de libre comercio bilateral para "consolidar la colaboración tradicional" en infraestructuras, energía o recursos naturales, así como reforzar los intercambios en cultura, educación, turismo, arqueología y sanidad. El líder chino recibió por último a José Antonio Kast, ante quien señaló que las relaciones entre China y Chile afrontan un "momento crucial" para "abrir un nuevo futuro", al tiempo que defendió la cooperación en ámbitos como recursos mineros u otros nuevos como la inteligencia artificial (IA). "Deseo, junto con el presidente Kast, (...) mantener el rumbo correcto y trazar conjuntamente un plan para el desarrollo de las relaciones entre ambos países", indicó Xi, y abogó además por "promover la cooperación tradicional" en comercio, energía, recursos mineros, construcción de infraestructuras y astronomía. En declaraciones a la prensa, el mandatario chileno destacó que las relaciones con Pekín "se han mantenido estables más allá de situaciones internas", y celebró la "confianza" construida junto a China para "progresar juntos".

Ampliación del acuerdo con Canadá

Unas horas antes, Xi arrancó la jornada reuniéndose con el primer ministro canadiense, con quien acordó ampliar el alivio arancelario de China a exportaciones canadienses por valor de unos 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares estadounidenses), entre ellas carne de cerdo congelada, pescados y mariscos. A cambio, Ottawa prorrogará dos años las exenciones vigentes para determinados productos chinos de acero y aluminio y las ampliará a 32 partidas adicionales para las que la oferta nacional es insuficiente o inexistente. "Hemos reorientado la relación entre Canadá y China en beneficio de los ciudadanos de ambos países", afirmó Carney en un comunicado posterior al encuentro, en el que defendió la diversificación de los vínculos comerciales de Canadá.