Teherán, Irán. Irán denunció este martes que Estados Unidos e Israel buscan “preparar el terreno mediático” para justificar nuevos ataques contra el país persa, después de que medios estadounidenses informaran sobre un supuesto plan iraní para atacar Washington con una "bomba sucia" y el uso de presas para fines militares. “Quienes iniciaron la agresión contra Irán buscan ahora preparar el terreno mediático para sus siniestros planes mediante la fabricación y difusión de acusaciones infundadas, entre ellas las publicadas recientemente por The New York Times y el relato fabricado sobre una supuesta ‘bomba sucia’ difundido por CNN”, criticó en X el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

La televisión CNN informó el lunes, citando a varias fuentes del Gobierno estadounidense, de que Irán parece estar planeando un ataque contra miembros del equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, y de que la inteligencia estadounidense ha interceptado conversaciones iraníes sobre planes sobre bombas en suelo del país norteamericano. A este respecto, Trump dijo este martes en Manila que se toman "muy en serio" esas informaciones de inteligencia de un posible ataque iraní en Washington y aseguró que Teherán lo pagaría si lleva a cabo esa supuesta acción. "Si lo hacen, pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", indicó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse