San Pedro Sula. Power FM, La radio de los hondureños, presenta a ANA, una locutora creada con inteligencia artificial, que es la primera de su tipo en Centroamérica. Con este lanzamiento, la emisora, reconocida por su propuesta de música tropical urbana, animación y cobertura nacional, marca un nuevo hito en la radiodifusión hondureña al incorporar nuevas tecnologías a su forma de crear contenido y conectarse con la audiencia, sin perder la esencia que la ha posicionado entre las radios más escuchadas del país. El lanzamiento oficial de ANA será el sábado 28 de noviembre de 2026, durante una edición especial de Power Mix, de 4:00 pm a 6:00 pm La presentación podrá seguirse a través de la señal de Power FM, la aplicación Power Honduras y sus plataformas digitales.

ANA tendrá voz e imagen propias y también podrá ver en video desde la aplicación, como parte de una programación que apuesta por ofrecer nuevas experiencias radiales a sus oyentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La incorporación de ANA también refleja la apuesta por la innovación de Audio Sistema, grupo de medios de comunicación hondureño. Según la empresa, los estudios de audiencia en Honduras ubican a Power y Exa Honduras entre las tres radios más escuchadas del país. Ambas emisoras complementan su alcance con propuestas de innovación tecnológica, contenido digital y experiencias en video.

Esta combinación representa una alternativa para las marcas que buscan soluciones publicitarias en Honduras, al integrar alcance radial, presencia digital y nuevos formatos de comunicación. ANA no sustituye la identidad de Power, sino que la amplía. Para la audiencia, representa una nueva forma de vivir la radio; para los anunciantes, una muestra de cómo un medio tradicional puede incorporar tecnología, mantener su cercanía con los hondureños y explorar nuevas formas de comunicación. Con esta iniciativa, Power FM abre una nueva etapa en su trayectoria y apuesta por la innovación en la radiodifusión nacional.

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