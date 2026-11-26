Ciudad de México. Luis Miguel parece estar listo para volver a conquistar las listas musicales. “El Sol de México” ha despertado la expectativa de sus seguidores ante las señales de un nuevo lanzamiento, mientras versiones periodísticas apuntan a que prepara un álbum completo con el que retomaría el sonido pop que marcó algunas de las etapas más exitosas de su carrera.
La periodista Martha Figueroa aseguró en televisión mexicana que el artista trabaja en una producción inédita y que lo nuevo no se limitaría únicamente a una canción. Según su información, el 3 de diciembre se daría a conocer el primer sencillo del proyecto.
“Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción”, afirmó Martha Figueroa.
La posibilidad ha llamado particularmente la atención porque supondría el regreso de Luis Miguel al pop con composiciones inéditas, terreno en el que no presenta un álbum desde su disco homónimo Luis Miguel, lanzado en 2010.
Su producción de estudio más reciente fue ¡México por siempre!, publicada en noviembre de 2017 y enfocada en la música mexicana.
El misterioso 3 de diciembre
Las especulaciones aumentaron después de que Spotify México difundiera una imagen promocional del cantante junto a la fecha 3 de diciembre, sin precisar inicialmente de qué se trataba. El periodista Alex Rodríguez también sostuvo que ese día se estrenaría una canción inédita.
Hasta ahora, lo que permanece sin confirmación oficial es que el álbum completo vaya a publicarse ese mismo día. Los reportes disponibles apuntan más bien al lanzamiento de nueva música, posiblemente el primer sencillo de una producción mayor.
La expectativa es especialmente alta por el estilo que tendría la nueva producción. De cumplirse lo adelantado por Martha Figueroa, el intérprete volvería a una fórmula cercana al pop y las baladas que consolidaron su carrera durante décadas, evocando la época de canciones como “Hasta que me olvides” y “Suave”, incluidas en Aries.
El posible estreno también llegaría en momentos en que Luis Miguel prepara una nueva etapa sobre los escenarios. Distintos reportes apuntan a una gira internacional para 2027, aunque todavía no se han dado a conocer oficialmente las ciudades y fechas que formarían parte del recorrido.