Ciudad de México. Luis Miguel parece estar listo para volver a conquistar las listas musicales. “El Sol de México” ha despertado la expectativa de sus seguidores ante las señales de un nuevo lanzamiento, mientras versiones periodísticas apuntan a que prepara un álbum completo con el que retomaría el sonido pop que marcó algunas de las etapas más exitosas de su carrera.

La periodista Martha Figueroa aseguró en televisión mexicana que el artista trabaja en una producción inédita y que lo nuevo no se limitaría únicamente a una canción. Según su información, el 3 de diciembre se daría a conocer el primer sencillo del proyecto.

“Hay todo un álbum nuevo, no es nada más una canción”, afirmó Martha Figueroa.

La posibilidad ha llamado particularmente la atención porque supondría el regreso de Luis Miguel al pop con composiciones inéditas, terreno en el que no presenta un álbum desde su disco homónimo Luis Miguel, lanzado en 2010.

Su producción de estudio más reciente fue ¡México por siempre!, publicada en noviembre de 2017 y enfocada en la música mexicana.