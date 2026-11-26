Hace diez años, una canción grabada en un estudio de Campo Dos, en La Lima, inició un recorrido que terminaría convirtiéndola en una de las composiciones más representativas de la identidad cultural hondureña. Hoy, "Wéndeti Nagaira" sigue vigente en escuelas, grupos folclóricos y escenarios dentro y fuera del país, mientras su creador, Manu Martínez, reflexiona sobre el legado de una obra que marcó el inicio de su carrera. Para el artista, este aniversario representa el cierre de un ciclo construido a partir de sueños y decisiones tomadas desde la pasión. "Hace diez años lo que me llevó a realizar este proyecto fueron muchos sueños y decisiones tomadas por pasión. Ahora, con más madurez, uno entiende el valor de todo eso. Esta canción representa realmente el inicio de mi carrera artística".

Lo que comenzó sin grandes expectativas terminó conectando con miles de personas. "Realmente nunca pensé que la canción se iba a volver tan importante ni que iba a conectar tanto con la gente. Fue una canción que hicimos sin grandes expectativas". Un legado que trasciende fronteras. Con el paso de los años, "Wéndeti Nagaira" encontró espacio en centros educativos, agrupaciones folclóricas y escenarios culturales. Su alcance incluso llegó a China, donde también fue presentada. "Lo que más me llama la atención es que, con el paso del tiempo, la gente la estima cada vez más y se enamora de ella. Nunca imaginé que llegaría a tantos lugares". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El artista aclara que, aunque algunas personas consideran que la canción es un proyecto gubernamental, su producción fue posible gracias a la colaboración de amigos. "La gente asume que la canción es un proyecto del Gobierno, pero la realidad es que se hizo aquí, en Campo Dos, en La Lima, en un estudio, con muchos amigos que quisieron colaborar".

Martínez considera que el mayor logro de esta década ha sido el legado construido alrededor de la canción. El reto de apostar por la independencia. Detrás de este recorrido también existe una historia de esfuerzo. "He trabajado sin una disquera, sin patrocinios y sin apoyo gubernamental. Todo esto me ha tocado hacerlo por mi cuenta".

Para concluir la producción, utilizó todos sus ahorros para financiar la mezcla y el video. A sus 34 años, Martínez reconoce que también enfrenta dudas y cuestionamientos sobre el rumbo de su carrera. Sin embargo, cuando mira hacia atrás, encuentra motivos suficientes para sentirse orgulloso. Entre ellos, destaca los sacrificios de sus padres para brindarle oportunidades. "Mis papás hicieron muchos esfuerzos para pagar mi educación, para que yo saliera adelante y pudiera aspirar a tener una carrera en la música". La conmemoración coincidirá con el aniversario número 50 de Diunsa, empresa que posteriormente se incorporó como patrocinador oficial del evento y apoyará la producción y el montaje del espectáculo. "Ellos están celebrando 50 años, así que nos pareció una buena idea unir ambos conceptos, manteniendo el concierto como un proyecto propio, pero también enmarcado en la celebración de su aniversario".