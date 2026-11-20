San Pedro Sula.

Diunsa continúa celebrando sus 50 años con experiencias especiales y esta vez, la música hondureña será protagonista con “Wéndeti Nagaira 10 Años”, el concierto de Manu Martínez que se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula. La presentación, prevista inicialmente para el 25 de noviembre, fue reprogramada para el sábado 28 atendiendo la petición del público y facilitando la asistencia de quienes se movilizarán desde diferentes puntos del país.

La noche conmemorará 10 años de “Wéndeti Nagaira” a través de una puesta en escena creada especialmente para la ocasión, en un encuentro que reunirá música, historia y talento nacional dentro de la agenda de celebración del 50 aniversario de Diunsa. “En nuestros 50 años hemos querido crear experiencias distintas y esta es una de ellas. Celebrar junto a Manu Martínez 10 años de una canción que conecta tanto con el público hondureño nos permite sumar a este aniversario una noche con identidad propia, muy nuestra”, expresó Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo de Diunsa. Para Manu Martínez, la presentación será también una oportunidad de celebrar junto al público el recorrido que ha tenido la canción desde su lanzamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse