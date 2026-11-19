SAN PEDRO SULA. Hacer negocios no tiene que ser una responsabilidad aburrida, y menos cuando se acompaña de autenticidad, pasión y propósito. Una mujer que sabe lo que quiere lucha para conseguirlo y convierte sus miedos en su mayor fortaleza. Así, entre sueños, sacrificios, ideas y dudas, Abigail Martínez era una jovencita de 22 años que trabajaba como agente de “call center”, hasta que un día se atrevió a salir de lo tradicional para convertirse en la protagonista de su propia película. Un guión improvisado, un iPhone 11, un par de productos de maquillaje propio y su pequeña habitación fueron el inicio de Miami Beauty, lo que actualmente es su principal fuente de ingresos y una de las tiendas de maquillaje más populares de la ciudad.

A través de este proyecto, Abigail encontró en la belleza y el humor una forma de conectar con los demás, además, convirtió su personalidad alegre en el sello de una marca que también refleja su estilo de vida.

Una historia que conmueve e inspira

Abigail, también conocida en redes como “la brisquita”, nació en San Pedro Sula y está a punto de cumplir 29 años, pero cuando habla de Miami Beauty pareciera volver a aquella joven que un día decidió apostar por una idea sin saber exactamente hasta dónde podía llegar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Comenzamos en el cuarto de mi casa. A veces yo me agarraba los productos para hacer videos, casi nadie me miraba, pero las pocas personas que lo hacían, tal vez por apoyarme, me compraban una cosita”, recuerda. Aquellos primeros pasos fueron construyendo la seguridad que hoy la caracteriza. Posteriormente, tuvo un espacio pequeñito dentro de un supermercado en barrio El Benque y luego llegó a instalarse en el City Mall y Megamall. Pero más allá de los metros cuadrados, Abigail reconoce que cada lugar representó una etapa de crecimiento personal y profesional.

El éxito de su marca

La historia de Miami Beauty tiene un origen inesperado: nació de un fracaso. Abigail y su novio, Adalid Montiel, habían intentado emprender inicialmente con una tienda de ropa llamada Miami Boutique. Sin embargo, una mala etapa de ventas al crédito terminó consumiendo el capital que habían reunido, por lo que tuvieron que tomar la triste decisión de cerrar la tienda. Cuando parecía que todo estaba perdido, decidieron empezar nuevamente, esta vez desde su pasión por el maquillaje y la belleza. “Hace cinco años construimos Miami Beauty con aproximadamente 300 lempiras después de haberlo perdido todo”, relata. Esa cantidad se convirtió en la semilla de un proyecto que hoy tiene una dimensión completamente distinta.

Abigail ya había descubierto desde pequeña que la venta era parte de ella. Inspirada por su padre, quien también tenía su propia empresa, recuerda que desde niña vendía dulces en la escuela y sentía una particular fascinación por comercializar productos.

La chica detrás de la empresaria

La mujer divertida que aparece en redes sociales tiene una historia mucho más profunda y conmovedora. Quedar huérfana a los 15 años cambió por completo su realidad y la obligó a enfrentarse demasiado pronto a una vida diferente. Sin embargo, esta experiencia también dejó en ella una enseñanza que todavía conserva como uno de sus mayores tesoros. “Te pueden quitar todo lo que yo tengo, pero lo que tenés en tu mente nunca nadie te lo va a quitar”, fueron las palabras que su padre le repetía cuando era niña. Con el paso de los años, aquella frase adquirió un significado todavía más poderoso. Abigail decidió aferrarse a ese aprendizaje y convertirlo en fuerza para seguir adelante. Actualmente, a su lado reconoce el respaldo de su pareja y de personas que creyeron en su visión desde los primeros pasos. Entre maquillaje, humor y situaciones cotidianas, Abigail encontró una forma auténtica de relacionarse con su comunidad y hacer que los clientes conocieran no solo los productos, sino también a la mujer que está detrás de la marca.

Una líder que fomenta el trabajo en equipo

Abigail se define como alegre, positiva, resiliente y, sobre todo, como alguien que disfruta hacer reír a los demás. Esa espontaneidad se convirtió en una de sus mayores fortalezas en redes sociales. Sin embargo, para Abigail, iniciar un negocio puede ser emocionante, pero mantenerlo en el tiempo es la verdadera prueba. Uno de los desafíos que más ha experimentado ha sido encontrar financiamiento para continuar escalando, especialmente siendo una emprendedora joven. Desde su experiencia, Abi confirma que emprender también significa aprender a resolver, adaptarse y continuar incluso cuando el camino se vuelve complicado.