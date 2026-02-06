Katherine Turcios: primera mujer en liderar un equipo de eSports en Honduras

San Pedro Sula.

En el creciente mundo del gaming y los deportes electrónicos en Honduras, una joven sampedrana está marcando la diferencia con pasión, liderazgo y visión. Katherine Turcios se ha convertido en una figura pionera al ser la primera mujer hondureña en liderar un equipo de eSports, demostrando que el talento y la determinación no tienen género. Su historia nace de una pasión por los videojuegos desde la infancia y evoluciona hasta transformarse en un proyecto sólido que hoy inspira a nuevas generaciones dentro de la comunidad digital. Con disciplina, constancia y una meta clara, Katherine continúa abriéndose camino en una industria competitiva, llevando el nombre de Honduras a nuevos escenarios del gaming. Para dar más detalles de su iniciativa, Katherine fue invitada a una entrevista en La Prensa, donde llegó acompañada de su madre e irradiando buenas vibras con su linda sonrisa.

Sus inicios en el gaming

La creadora del equipo "Astral Legends" explicó que su pasión por los videojuegos surgió cuando ella tenía ocho años gracias a la influencia de su hermano mayor. Desde entonces, el gaming ha sido parte fundamental de su vida, despertando en ella no solo diversión, sino también creatividad e inspiración. Con el paso de los años, Katherine descubrió que quería dedicarse de lleno al mundo digital, soñando con convertirse en creadora de contenido en el área del gaming. Su carrera universitaria, Animación Digital y Diseño Interactivo en Unitec, reforzó ese interés, ya que incluye áreas como animación 3D, videojuegos y producción audiovisual. Todo esto la motivó a seguir aprendiendo y a inspirarse en otros creadores de contenido. Uno de los primeros juegos que disfrutó fue Guitar Hero, y con el tiempo fue explorando nuevos títulos. Entre sus favoritos recuerda juegos inspirados en películas, como Shrek, y clásicos como The Sims, que le permitían crear historias y desarrollar su imaginación. Al crecer, Katherine comenzó a incursionar en juegos más competitivos, especialmente aquellos que se juegan en equipo, como Valorant. Fue precisamente con este videojuego que inició el desarrollo de su equipo, organizando competencias y reuniendo jugadores con objetivos similares. Este proceso marcó el comienzo formal de su proyecto en los eSports.

Astral Legens: su proyecto profesional, más allá de un hobby

Katherine contó que la idea de formar su propio equipo de eSports surgió en 2023, durante una conversación con un amigo mientras ambos comenzaban a crear contenido. Aunque sabía que implicaba mucho trabajo, estudio y organización, decidió dar el paso. Poco a poco comenzó a construir el proyecto desde cero: buscó nombre, diseñadores, identidad visual y convocó a amigos que también estaban interesados en el gaming competitivo. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Katherine reconoce que liderar un equipo en una industria dominada principalmente por hombres representa un gran reto, especialmente siendo joven. Uno de los mayores desafíos ha sido gestionar personalidades diferentes, resolver conflictos y tomar decisiones difíciles, incluso alejarse de personas con las que ya no compartía los mismos objetivos. El apoyo de su familia, especialmente de su madre, ha sido fundamental en su camino. Aunque al inicio veían el gaming como un simple hobby, con el tiempo pudieron ver sus logros y crecimiento. Con el tiempo, decidió profesionalizar aún más su equipo implementando formularios de ingreso, entrevistas y pruebas con coaches, buscando orden, compromiso y disciplina. Hoy, el equipo ya está legalmente constituido en Honduras, lo que abre nuevas oportunidades para el futuro de Astral Legends. Gracias a este sistema, el equipo ha crecido de manera más estructurada y hoy en día participa activamente en torneos competitivos.

Logros y próximos proyectos

Su equipo, Astral Legends, ha logrado consolidarse con el tiempo. En 2023, cuando recién iniciaban, obtuvieron su primera victoria en un torneo internacional, lo que les permitió darse a conocer dentro de la comunidad. Desde entonces han organizado competencias en línea, ya que el videojuego que practican tiene mayor presencia en el extranjero. Además, han desarrollado otros proyectos, como un servidor de Minecraft que recibió gran apoyo de la comunidad. Actualmente, el equipo continúa participando en nuevos torneos y preparando futuros proyectos que Katherine mantiene en secreto por ahora. Para formar parte del equipo se requiere ser mayor de 17 años, principalmente por temas legales y de compromiso, aunque en los torneos puede participar cualquier persona interesada.

Su mensaje positivo