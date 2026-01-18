¿Por qué los recuerdos del 2016 son tendencia en redes sociales este año?

Diez años después, las redes sociales viven un curioso déjà vu: filtros antiguos, retos virales y estética de 2016 regresan con fuerza en 2026, bajo una tendencia que los usuarios bautizaron como “2026 es el nuevo 2016”.

Han pasado 10 años desde 2016, pero un vistazo a TikTok, Instagram o X basta para sentir que el tiempo se detuvo. Plataformas completas se llenaron de publicaciones que replican la estética de aquella época: filtros clásicos, retos virales rescatados del archivo y una moda que recuerda a la década pasada marcan hoy el pulso de las tendencias digitales.

Lo que comenzó como una broma entre usuarios se transformó rápidamente en un fenómeno global. Con el inicio de 2026, miles de cuentas empezaron a compartir selfies con el famoso filtro de Río de Janeiro de Instagram, frases de estilo “vintage”, atuendos con “chokers” y pantalones ajustados, rasgados e incluso el icónico filtro de perro de Snapchat.

El hashtag #2016 ya suma más de un millón y medio de videos en TikTok, consolidando este revival como una conversación masiva sobre memoria y cultura pop.

Especialistas en cultura digital señalaron que esta ola nostálgica responde al deseo de revivir un tiempo percibido como más simple y optimista.

En 2016 el internet se consolidó como un espacio de creatividad espontánea y memes globales, con retos como el “Mannequin Challenge” o el “Bottle Flip” y fotografías saturadas que dominaban los feeds.

Hoy, creadores de contenido recrean esos momentos con clips que integran capturas de Musical.ly (la app que antecedió a TikTok), canciones como “Panda” de Desiigner o “Black Beatles” de Rae Sremmurd, y las infaltables coronas de flores de los festivales.

El magnetismo de 2016 también se explica por su peso en la cultura pop. Ese fue el año en el que Pokémon Go cambió la forma de jugar al mezclar realidad aumentada y espacio público y en el que Beyoncé presentó Lemonade, uno de los álbumes más influyentes de la década.

A la vez, estuvo marcado por la muerte de figuras como Prince, Carrie Fisher, George Michael o Muhammad Ali, así como por hitos políticos como el Brexit y las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva.

La tendencia no se limita al público general. Celebridades e influencers se han sumado al revival compartiendo imágenes de archivo o recreando momentos virales de 2016.

Charlie Puth volvió a poner en circulación su tema junto a Selena Gómez, “We Don’t Talk Anymore”, mientras Hailey Bieber protagonizó un video nostálgico junto a Kendall Jenner y Justine Skye al ritmo de “I Want (Skr Skr)” de MadeinTYO, impulsando incluso etiquetas específicas asociadas a este reencuentro con el pasado.