El auge del “gut-skin”: la belleza de la piel comienza en el intestino

La nueva ciencia dermatológica apunta al equilibrio intestinal como una de las claves para lograr una piel luminosa, uniforme y menos vulnerable a la inflamación. Sanja Zivanovic, doctora en Biomedicina y fundadora de Skin Molecule X, desgrana las claves de este vínculo cada vez más estudiado. "Mantener un intestino sano repercute directamente en una piel más luminosa y uniforme", explica la especialista sobre un término que cobrará presencia en el ámbito de la belleza durante este año.Durante años, el cuidado de la piel se ha abordado casi en exclusiva desde la superficie. Cremas, sérums y tratamientos dermatológicos han ocupado el centro del discurso estético, mientras que el interior del organismo quedaba relegado a un segundo plano. Sin embargo, la investigación científica está reformulando esta narrativa. De cara a 2026, el eje "gut-skin" se consolida como uno de los grandes pilares para entender la salud cutánea desde una perspectiva integral, en la que el intestino deja de ser un actor secundario para convertirse en protagonista. No se trata de una teoría alternativa ni de una corriente pasajera, sino de un campo de estudio cada vez más respaldado por la biomedicina y la dermatología. En este contexto, el denominado "gut-skin axis" describe la conexión bidireccional entre la microbiota intestinal y el estado de la piel, un diálogo constante que influye tanto en la aparición de imperfecciones como en los procesos de envejecimiento.

El intestino, el segundo cerebro del cuerpo.

El intestino, considerado el segundo cerebro del cuerpo humano, alberga billones de microorganismos que participan activamente en la regulación del metabolismo, la inflamación y la inmunidad. Alteraciones en este equilibrio, conocidas como disbiosis, pueden desencadenar respuestas inflamatorias que se manifiestan en forma de acné, rosácea, dermatitis o pérdida de luminosidad. Como explica Zivanovic, “nutrientes como el colágeno, la vitamina C, el zinc y los antioxidantes impulsan la reparación de tejidos, refuerzan la barrera cutánea y ayudan a controlar procesos inflamatorios desde dentro”. Sus palabras resumen uno de los consensos actuales de la investigación: la piel necesita un entorno interno favorable para expresar su mejor versión. La absorción de nutrientes es uno de los puntos claves de este eje. Un intestino inflamado o permeable reduce la biodisponibilidad de vitaminas y minerales fundamentales para la síntesis de colágeno, la regeneración celular y la defensa frente al estrés oxidativo. Incluso con una rutina rigurosa, los resultados pueden verse limitados si el equilibrio digestivo está comprometido. La piel es el espejo del intestino. Cuando el ecosistema interno se desequilibra puede provocar acné, sensibilidad, inflamación y envejecimiento prematuro, y si queremos resultados visibles en el exterior, debemos empezar cuidando lo que ocurre dentro”, añade. Esta afirmación conecta con una visión cada vez más extendida en la dermatología moderna, que entiende la piel como un reflejo del estado general de salud. El concepto de belleza holística, que integra nutrición, bienestar emocional y cuidado cutáneo, deja de ser una tendencia para convertirse en un nuevo marco de referencia.

Un regulador silencioso