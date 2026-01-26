El retinol: un activo eficaz para la piel, pero no es universal

Durante años, el retinol ha sido considerado el estándar de referencia en cosmética antiedad. Su capacidad para estimular la renovación celular, mejorar la textura y favorecer la síntesis de colágeno está documentada.
Sin embargo, la aparición de alternativas como el retinal o el bakuchiol ha abierto el debate sobre su idoneidad para todos los tipos de piel. Myriam Yébenes, la respuesta exige matices. “El retinol sigue siendo un gran activo, pero no es para todo el mundo ni para cualquier momento”.
Según explica, está especialmente recomendado para pieles que comienzan a notar pérdida de luminosidad, textura irregular, poro visible o primeras arrugas, siempre que exista una cierta tolerancia cosmética previa.
La especialista insiste en que no debe asociarse su uso a una franja de edad concreta. “No es una cuestión de edad, sino de estado de la piel”. En ese contexto adecuado, el retinol puede ofrecer resultados visibles y sostenidos, siempre que se utilice con conocimiento y constancia.
Retinal y bakuchiol.
El auge de otros activos no responde a una moda pasajera, sino a la necesidad de ofrecer soluciones adaptadas a distintas sensibilidades cutáneas.
“El retinal es una alternativa muy interesante porque es más potente y suele tolerarse mejor”, señala Yébenes. El bakuchiol, por su parte, se ha consolidado como una opción especialmente indicada para pieles sensibles o reactivas.
“Es ideal para pieles sensibles, reactivas o para quienes buscan un enfoque más suave pero constante”. Su perfil lo hace compatible incluso con momentos en los que la piel atraviesa fases de mayor fragilidad.
La clave no está en seguir tendencias ni en sustituir un activo por otro sin criterio, sino que se trata de elegir el ingrediente que mejor dialogue con la piel en cada etapa y circunstancia.
También hay que tener en cuenta que el retinol sensibiliza la piel frente a la radiación ultravioleta, por lo que descuidar este paso puede no solo anular los beneficios, sino agravar manchas y signos de daño cutáneo.
¿Cómo usar retinol?
Uno de los errores más frecuentes en el uso del retinol es la impaciencia. El deseo de obtener resultados rápidos suele traducirse en aplicaciones excesivas que la piel no puede tolerar. Frente a esta práctica, Myriam Yébenes es clara. “La clave está en la introducción progresiva”.
La recomendación pasa por aplicarlo siempre por la noche, en poca cantidad y comenzando con dos noches por semana. Este ritmo permite que la piel se adapte de forma gradual al activo, minimizando reacciones adversas como rojeces, tirantez o descamación. Además, se debe aplicar una capa ligera de crema, luego retinol y otra capa de crema después.