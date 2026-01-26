El retinol: un activo eficaz para la piel, pero no es universal

Durante años, el retinol ha sido considerado el estándar de referencia en cosmética antiedad. Su capacidad para estimular la renovación celular, mejorar la textura y favorecer la síntesis de colágeno está documentada.

Sin embargo, la aparición de alternativas como el retinal o el bakuchiol ha abierto el debate sobre su idoneidad para todos los tipos de piel. Myriam Yébenes, la respuesta exige matices. “El retinol sigue siendo un gran activo, pero no es para todo el mundo ni para cualquier momento”.

Según explica, está especialmente recomendado para pieles que comienzan a notar pérdida de luminosidad, textura irregular, poro visible o primeras arrugas, siempre que exista una cierta tolerancia cosmética previa.

La especialista insiste en que no debe asociarse su uso a una franja de edad concreta. “No es una cuestión de edad, sino de estado de la piel”. En ese contexto adecuado, el retinol puede ofrecer resultados visibles y sostenidos, siempre que se utilice con conocimiento y constancia.