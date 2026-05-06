Katherine Barahona: "Quiero que mi hija recuerde que su mamá nunca se rindió"

San Pedro Sula.

Con una personalidad auténtica, su carisma inigualable y un rostro donde la belleza y la elegancia se entrelazan con armonía, Katherine Barahona ha conquistado las pantallas hondureñas mientras construye una historia marcada por la perseverancia y el amor de madre. Detrás de las cámaras, las luces y las redes sociales, existe una mujer que se vio retada a crecer, a enfrentar sus miedos y a descubrir que la maternidad puede transformar por completo la vida de una persona sin apagar sus sueños.

Un cambio lleno de retos

Antes de convertirse en mamá, su vida giraba alrededor de los estudios universitarios y sus primeros pasos en televisión. “Me dedicaba 100% a estudiar y en el proceso inicié a hacer pasantías en programas de TV”, recordó Katherine con nostalgia. Sin imaginarlo, mientras comenzaba a construir su carrera frente a las cámaras, también estaba a punto de iniciar el papel más importante de su vida. La llegada de su hija transformó completamente sus prioridades. “Me tocó madurar rápido porque me convertí en mamá joven, tenía 21 años y mis prioridades se fueron reordenando. Lo que antes parecía urgente, ahora no lo es y, cosas pequeñas, como que tu hijo esté bien, se vuelve lo más importante. Mi orden de vida cambió, pero me enseñó a crecer”, expresó. Para ella, la maternidad no significó renunciar a sus sueños, sino aprender a luchar por ellos con más fuerza.

El despertar del instinto materno

Uno de los momentos más difíciles fue enfrentar el miedo y la inseguridad de no sentirse preparada. “Recuerdo que al inicio tenía mucho miedo de no ser una buena mamá para mi hija, sobre todo por mi edad. Pero cuando la vi por primera vez, algo cambió, el instinto materno despertó y todo empezó a sentirse más natural”, confesó emocionada. Desde entonces, asegura que cada etapa ha sido un aprendizaje constante y, cuando piensa en el futuro, tiene claro cuál es el recuerdo que desea dejarle a su hija. “Quiero que recuerde que su mamá nunca se rindió para cumplir sus sueños, que en medio de las dificultades, cuando las cosas se hacen bien y con esfuerzo, se pueden lograr”, dijo con firmeza. Sus palabras reflejan la determinación de una mujer que ha aprendido a construir su camino entre sacrificios, amor y perseverancia.

Su carrera en los medios

Como lo dijo anteriormente, Katherine comenzó en la televisión desde muy joven, cuando apenas tenía 19 años. Participó en pequeños programas que le ayudaron a perder el miedo a la cámara y a desarrollar su comunicación. Más adelante formó parte de espacios deportivos, musicales, noticieros y de la revista matutina “Bienvenida la Mañana” de Canal 6. También trabajó en radio y actualmente integra el podcast “Senos Ocurre”, donde continúa creciendo profesionalmente.

A pesar de ser una figura pública y activa en redes sociales, ha tratado de proteger la privacidad propia y la de su hija. “Ha sido un tema que he cuestionado mucho, pero siempre procuro mantenerme al margen", expresó. "Pienso en que en algún momento ella puede ver lo que comparto y no me gustaría que encontrara algo que no me represente como mamá”, explicó. Por eso, evita exponer demasiado a la pequeña y respeta incluso que a ella no le gusten mucho las fotografías.

Una mamá “cool”, realista y positiva