Gisselle Wolozny: un mensaje de juventud, liderazgo y democracia

San Pedro Sula

En una sociedad en la que muchos jóvenes enfrentan obstáculos para encontrar espacios donde alzar la voz y generar cambios positivos surgen historias que reflejan cómo la disciplina y la determinación pueden abrir camino. Tal es el caso de la hondureña Gisselle Wolozny, quien a sus 25 años ha destacado en el ámbito del liderazgo, la participación democrática y la representación internacional de Honduras. Con una trayectoria marcada por el compromiso social, la abogada y líder cívica se prepara para compartir su historia y su visión sobre la democracia en el escenario de TEDx Colonia Satélite, evento que se realizará en las instalaciones de Unitec en San Pedro Sula el sábado. En conversación con Diario La Prensa, la joven sampedrana habló sobre sus motivaciones, los retos que ha enfrentado y el mensaje que espera transmitir a través de esta plataforma.

Profesionalismo

Wolozny cuenta con una sólida formación académica y profesional. Estudió Derecho en Unitec y cursó una maestría en Gestión Pública y Acción Política en la Universidad Francisco de Vitoria, en España. “Mi experiencia profesional se ha desarrollado en la intersección de las relaciones internacionales, la participación ciudadana y los proyectos democráticos, ámbitos en los que he tenido la oportunidad de trabajar tanto a nivel nacional como internacional”, explicó. Además, ha impulsado proyectos enfocados en fortalecer la democracia en Honduras. “Durante estos años he creado iniciativas cívicas que buscan promover la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, para que se involucren activamente en el contexto político del país”, afirmó.

" Desde que era muy pequeña sabía que quería hacer algo que trascendiera, y cuando tuve el privilegio de continuar con mis estudios universitarios sentí que el camino de la abogacía y el servicio público era una forma de poner mis habilidades al servicio de los demás". Gisselle Wolozny - Abogada, líder cívica y cofundadora de Centuria.

Uno de los momentos que marcó su trayectoria fue su participación en iniciativas impulsadas durante procesos electorales recientes. “Ser parte activa de la organización El Milenio durante las elecciones de 2021 y 2025 fue muy significativo, ya que logramos desarrollar iniciativas que fortalecen la participación ciudadana y acercan la política a la juventud de maneras frescas, nuevas y poco convencionales”, relató. A lo largo de su carrera también ha participado en programas internacionales, incluidos espacios vinculados con las Naciones Unidas. “Cada vez que tengo el privilegio de representar a Honduras en el exterior, ya sea en un programa académico o en una conferencia internacional, siento una enorme responsabilidad y orgullo de poder hablar de mi país y mostrar todo lo bueno que tenemos para ofrecer”, comentó.

Reconocida por Forbes "30 Under 30"

Uno de los logros más destacados de Wolozny ha sido su inclusión en la lista Forbes “30 Under 30”, que reconoce a jóvenes menores de 30 años considerados líderes, emprendedores y agentes de cambio en distintas industrias. La abogada aseguró que recibir esta distinción fue una sorpresa. “Cuando uno hace las cosas por convicción y porque le nacen del corazón, la validación más importante viene de adentro; pero recibir un reconocimiento de una institución tan prestigiosa a nivel mundial es realmente un sueño hecho realidad”, afirmó.

Más iniciativas