Arely Alegría: una voz que evoluciona

SAN PEDRO SULA. Hay voces que, con el paso del tiempo se vuelven icónicas e inconfundibles. Acompañan recorridos, arrancan una sonrisa, fomentan la imaginación y terminan formando parte de la rutina de quienes las escuchan. Para Arely Alegría, la radio ha sido precisamente eso: una parte esencial de su vida y un camino que le ha permitido crecer, reinventarse y conectar con miles de hondureños. Después de casi una década frente a los micrófonos, la locutora sampedrana atraviesa una nueva etapa profesional, esta vez desde un lugar distinto, pero con la misma energía que la ha acompañado desde sus primeros pasos en los medios de comunicación.

Después de nueve años en su anterior emisora, Exa FM, la bella comunicadora abrió una nueva página profesional al asumir la dirección de XY 107.3, una etapa que llega cargada de retos, aprendizajes y entusiasmo. El cambio no fue sencillo, dejar un espacio en el que había construido una trayectoria de casi una década significó despedirse de una rutina, de compañeros y, sobre todo, de una audiencia que se había convertido en parte importante de su carrera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No voy a mentir, claramente fue una decisión complicada porque ya tenía nueve años en mi anterior trabajo, entonces fue bastante difícil decidir si me quiero o no me quiero mudar de casa”, confesó. Pero Arely ha aprendido que algunas puertas solo se abren cuando existe la valentía suficiente para abandonar la zona conocida y esta transición representa precisamente eso: crecimiento. “Creo que de eso se trata la vida también, de cerrar ciclos, de comenzar cosas nuevas y, sobre todo, arriesgarse y probablemente salirse de la zona de confort”, expresó, convencida de que los cambios también pueden convertirse en el punto de partida de mejores oportunidades.

Del micrófono al mando

Acostumbrada a ser una de las voces que guiaban las mañanas de su audiencia, Arely ahora enfrenta una dimensión diferente de la radio: tomar decisiones, dirigir equipos y pensar en el rumbo de una emisora. La responsabilidad es mayor, pero también lo es la satisfacción de poder aportar ideas desde un punto distinto. Reconoce que asumir el cargo implicó cierta dosis de temor, especialmente porque algunos de sus actuales compañeros fueron en algún momento figuras de autoridad para ella. En este sentido, una de las cosas que más le ha gustado de esta nueva etapa se sostiene en el equipo que encontró en XY. Arely asegura que cuenta con un grupo talentoso, dispuesto a proponer ideas y experimentar con nuevos formatos. Su intención no es simplemente ocupar una silla directiva, sino impulsar una evolución que conserve la esencia de la emisora mientras abre espacio para nuevas propuestas, contenidos y maneras de conectar con el público.

La evolución de la radio

En tiempos dominados por las plataformas digitales, los podcasts y las playlists personalizadas, la radio podría parecer un medio más complicado. Sin embargo, Arely tiene una mirada diferente: considera que el secreto está en evolucionar sin abandonar aquello que hace especial a la radio, esa capacidad de sorprender y acompañar. “La magia que tiene la radio es esa chispa de que vos no sabes cuál es la canción que va a venir y ahora la radio también se puede escuchar en una app y podés buscar al locutor en redes sociales, lo que también a nosotros nos da la oportunidad de trabajar en otras cosas”.

Talento y carisma

Fuera de la cabina, Arely tiene muchas cualidades que la hacen una mujer llena de cosas extraordinarias. Tiene 31 años, acaba de graduarse de una maestría en Gestión del Marketing Estratégico y Digital. Es bailarina profesional, disfruta viajar, escuchar música y, especialmente, compartir con su familia. De hecho, el deseo de tener más tiempo para sus seres queridos también fue uno de los elementos que influyó en su decisión de comenzar esta nueva etapa profesional.

Una historia que inspira