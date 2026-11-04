La magia de "Coco" llegará al escenario con el Centro Cultural Infantil

San Pedro Sula, Honduras

La Escuela Bilingüe Cultural Infantil prepara una velada llena de música, color y creatividad con un espectáculo inspirado en la película "Coco", en el que sus estudiantes serán los protagonistas de una celebración dedicada al arte y al cierre del año escolar. La presentación tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 6:00 p. m., y ofrecerá al público una muestra del trabajo artístico que los alumnos han desarrollado durante los últimos meses. La entrada tendrá un costo de 150 lempiras por persona.

La propuesta toma como referencia el universo de "Coco", producción cinematográfica que destaca el valor de la familia, las tradiciones y la música. A partir de esta temática, la institución prepara una puesta en escena en la que los pequeños podrán compartir sus habilidades frente a familiares, amigos y miembros de la comunidad. La preparación del espectáculo ha requerido meses de dedicación, ensayos y trabajo en equipo. Durante este proceso, los estudiantes han explorado distintas expresiones artísticas y han puesto en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas. Cada presentación será una oportunidad para que los niños demuestren sus avances, desde la expresión corporal hasta sus destrezas escénicas y creativas. El escenario se convertirá así en un espacio para reconocer el esfuerzo individual y el aprendizaje colectivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Más allá de la celebración escolar, el evento también tiene un componente solidario. Los fondos recaudados contribuirán al sostenimiento de la Escuela Bilingüe Cultural Infantil, con el propósito de que la institución continúe su labor educativa y artística. Este apoyo resulta importante para mantener las oportunidades de formación que reciben numerosos niños, quienes encuentran en las actividades culturales una vía para descubrir sus capacidades y desarrollar nuevas habilidades.

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La escuela promueve una educación integral en la que el arte ocupa un lugar esencial. A través de la música, la expresión y otras disciplinas, los alumnos fortalecen valores como la constancia, la confianza, la creatividad y la convivencia.