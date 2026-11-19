Tegucigalpa, Honduras.– Si la moda es una forma de memoria, BAC Estilo Moda decidió esta vez interrogarla desde su punto de origen. En su undécima edición, la plataforma que ha contribuido a dar forma a la industria creativa del país renunció al ornamento por el ornamento y abrazó una idea tan sencilla como radical: mirar hacia atrás para diseñar hacia adelante. “Origen” fue el título, pero también el método. Un regreso a la raíz, a la materia ya la mano que la transforma, que se apartó de la espectacularidad fácil para abrazar un lujo más íntimo, construido a partir de la tradición, la técnica y la relación propia. El escenario fue Hacienda El Trapiche y la campaña, teñida de terracotas, azules y rosados, marcó el tono cromático de una noche articulada en dos bloques, separados por un intermedio de media hora. Entre ambos, la pasarela encontró su respiración: primero, la afirmación de una escena que se conoce; después, la hondura de la memoria.

Primer bloque: una escena que se afirma

Abrieron Roberto Ramírez y Ariana Mourra Chinchilla, estudiantes del último año de Unitec. Les siguieron Galeano, el colectivo debutante Santo Remedio y las propuestas de Erick Molina y Giselle Matamala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santo Remedio fue, por sí solo, una declaración de principios. Yushi Cruz, Rosangel Donaire y Katleen Calderón, egresadas de Unitec que el año pasado mostraron su trabajo aún como estudiantes, debutaron como creadoras, una prueba de que la pasarela es, además de una vitrina, un semillero de nuevos talentos.

Segundo bloque: la nostalgia como patrimonio

Si la edición tuvo un hilo invisible, fue la nostalgia entendida como oficio. Lawin Paz presentó a María Ilda, un homenaje a su abuela ya la estética de la vida rural hondureña, construida con algodones naturales, bordados y tejidos manuales. La paleta de blancos, crudos, beige y cafés remitió a la tierra. Sus accesorios de barro, concebidos desde la memoria de rosarios, escapularios y relicarios, devolvieron a la artesanía su dimensión simbólica. Sandra Noguera respondió con Memorias, una colección de 16 looks que reinterpretó la sastrería de su padre, Nahúm Noguera, en clave femenina y actual. La chaqueta de inspiración napoleónica, con su botonadura ornamental, transitó entre el borgoña y el verde, con flecos, transparencias y tejidos orgánicos, mientras pequeños accesorios impresos en 3D aportaron el contrapunto tecnológico. Completaron el bloque los graduados José Mercadal y Ónice Henríquez, con sus cápsulas colecciones como proyectos de grado; la firma española Adolfo Domínguez, que sumó una mirada internacional al encuentro, y Miguel Chong, presentes en todas las ediciones, con sus líneas clásicas.

Jeanette Limas, el cierre