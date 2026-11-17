Tegucigalpa, Honduras.- La moda hondureña volverá a ocupar el centro de la escena el próximo 18 de noviembre con BAC Estilo Moda 2026, una edición que reunirá en Hacienda El Trapiche a diseñadores nacionales, talentos emergentes y una invitada internacional: la reconocida creadora dominicana Jeanette Limas. Bajo el concepto Origen, esta undécima edición presentada por revista ESTILO de Grupo Opsa, propone una exploración de la identidad como punto de partida de la creación.

Las raíces, la memoria, la cultura y las experiencias personales se convierten en referentes para construir propuestas que reinterpretan el pasado desde una perspectiva contemporánea. Una temática que encuentra en el diseño de autor distintas maneras de contar historias a través de siluetas, materiales, texturas y formas. La pasarela presentará las colecciones Verano 2027 de Roberto Ramírez, Galeano, Giselle Matamala, Lawin Paz, Sandra Noguera, Miguel Chong y Erick Molina, diseñadores que aportan diferentes lenguajes y visiones a la escena nacional.

A esta selección se incorporan Ariana Mourra, José Mercadal y Onice Henríquez, estudiantes de último año de Diseño de Moda de UNITEC; el colectivo emergente Santo Remedio y la firma española Adolfo Domínguez, que presentará su nueva colección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los momentos más esperados será la participación de Jeanette Limas, diseñadora dominicana que llega como invitada internacional de BAC Estilo Moda 2026. Su trayectoria incluye presentaciones en ocho ediciones de New York Fashion Week, formación en reconocidas instituciones de diseño como Parsons School of Design y Fashion Institute of Technology, además de su participación en el programa internacional Making the Cut, donde destacó por la solidez de sus propuestas creativas. Su presencia suma una perspectiva internacional a una pasarela que busca conectar el diseño hondureño con otros escenarios de la industria. A lo largo de más de once ediciones, BAC Estilo Moda se ha consolidado como una plataforma para impulsar, visibilizar y proyectar el trabajo de los diseñadores hondureños.