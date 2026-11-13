UNITEC recibe por decimosexta vez consecutiva el sello de Fundahrse

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) volvió a recibir el sello que otorga la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), un reconocimiento que ya suma 16 años consecutivos. Para la institución, la distinción confirma que la responsabilidad social no es una actividad aparte, sino parte de su funcionamiento diario.

Así lo explicó la abogada Roxana Espinal, vicerrectora de Vinculación Institucional de UNITEC, durante el evento de reconocimiento. "Para UNITEC es una alegría el día de hoy poder recibir un año más. Ya son 16 años de forma consecutiva que estamos recibiendo este galardón del sello Fundahrse", afirmó.

Espinal sostuvo que este resultado reafirma el compromiso de la universidad con la responsabilidad social. "Para UNITEC no solamente es un proyecto más, sino que forma parte de nuestra institución, está dentro de la gestión del día a día", señaló.

Más de 4,000 proyectos con impacto social

Al ser consultada sobre las iniciativas que contribuyeron al reconocimiento de este año, la vicerrectora explicó que la estrategia de sostenibilidad de la universidad es amplia y abarca distintas áreas. "Nuestra estrategia de sostenibilidad a nivel nacional es bastante amplia y creo que no podría destacar a uno más que otro, pero definitivamente nuestros proyectos con impacto social", dijo.

Según detalló, la universidad cerró el año con más de 4,000 proyectos con impacto social a nivel nacional. A estos se suman el apoyo a emprendedores y a la juventud, además de capacitaciones dirigidas a distintos públicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un componente central de estos proyectos es la participación de los estudiantes. Además de generar compromiso y empatía hacia la sociedad, los jóvenes tienen la oportunidad de aplicar en beneficio de la comunidad lo que aprenden en sus clases, dentro de los propios proyectos de impacto.

Gestión ambiental en el campus

La universidad también destaca su gestión ambiental. Espinal indicó que, dentro del campus, UNITEC cuenta con siete granjas de energía renovable y con un programa de residuos sólidos. "No podemos dejar de lado tampoco la gestión de medio ambiente que hemos implementado en el campus", agregó.

Para la vicerrectora, estas acciones tienen un efecto dentro de la propia institución. "Vemos colaboradores mucho más orgullosos y con mucho sentido de pertenencia", afirmó.

Un alcance que llega a todo el país

UNITEC tiene campus y sedes en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, pero sus proyectos de impacto se extienden más allá de esas ciudades. Según Espinal, la universidad desarrolla iniciativas en casi los 18 departamentos del país, entre ellos Santa Bárbara, Cortés, Francisco Morazán y Choluteca, donde también trabaja con emprendedores.

La vicerrectora atribuye ese alcance a la presencia de sus estudiantes en todo el territorio. "Nuestros estudiantes están en todo Honduras y les damos la oportunidad de impactar esas comunidades", explicó.

Una cultura de sostenibilidad como meta