BAC Estilo Moda presenta su undécima edición y reafirma su apuesta por la creatividad

Tegucigalpa, Honduras.– Fiel a la elegancia que distingue a sus grandes convocatorias, BAC Estilo Moda, evento insignia de Revista Estilo, presentó ayer su undécima edición en un acto de lanzamiento celebrado en Plaza Sol de Mall Multiplaza, en Tegucigalpa.
La velada anticipó el brillo de la pasarela, que tendrá lugar el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche. Diseñadores, patrocinadores, aliados y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras (Unitec) se congregaron entre saludos, destellos de cámaras y conversaciones sobre moda.
El concepto elegido para esta edición lleva por nombre «Origen» y propone volver la mirada hacia las raíces de la identidad nacional.
La campaña está impregnada de tonos terracota, azules y rosados, presentes en la ambientación del evento. Los organizadores agradecieron a quienes se sumaron al proyecto y recordaron las intensas jornadas de trabajo que precedieron al anuncio.
Blanca Bendeck, directora ejecutiva de Revista Estilo y líder de la plataforma, fue la encargada de dar sentido al lema de esta temporada.
«Hoy celebramos el origen, el origen de todo. Y todo inicia con el apoyo de ustedes, nuestros aliados, los diseñadores que son nuestros protagonistas», dijo ante un público que respondió con una cálida ovación.
Bendeck recordó que, durante la pandemia, alguien le preguntó qué podía hacerse y que su respuesta fue respaldar a los diseñadores. También defendió el peso económico de la creatividad. «Pienso que la industria creativa mueve países, mueve la economía, mueve riquezas», afirmó. Además, detalló que cada colección pone a trabajar a zapateros, ceramistas, escultores, artistas y operarias, en un engranaje que sostiene a numerosas familias.
El respaldo empresarial tuvo como representante principal a Valeria Ríos, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic, entidad patrocinadora del evento. La ejecutiva recordó que el banco acompaña la iniciativa desde hace más de una década.
«En BAC creemos en el apoyo a la economía naranja porque convierte la creatividad en crecimiento, genera empleo, dinamiza negocios e impulsa la prosperidad de nuestras comunidades», expresó.
Pamela Cruz, gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo Roble y también anfitriona de la noche, se declaró honrada de servir de epicentro a una cita que ya forma parte de su calendario.
Por su parte, Unitec renovó su alianza por sexto año consecutivo y volvió a poner a 9 Patrias, restaurante de su Escuela de Gastronomía, a cargo del servicio de catering.
La generación que debuta
Tres estudiantes de la carrera de Moda de Unitec presentarán sus colecciones cápsulas como proyecto de graduación. Además, la firma emergente Santo Remedio, creada por egresadas de la misma licenciatura, debutará en la pasarela.
Los estudiantes que culminarán su ciclo académico son José Mercadal, Ónice Henríquez y Ariana Mourra Chinchilla, quienes llegan al escenario tras más de cuatro años de formación, aprendizaje y trabajo creativo.
Santo Remedio, por su parte, es una propuesta de las diseñadoras Yushi Cruz, Rosangel Donaire y Katleen Calderón. Ellas presentaron su colección el año pasado como estudiantes y ahora se estrenan como creadoras debutantes.
La belleza también tuvo su espacio en el programa. Perfumería Magie anunció que MAC se encargará del maquillaje de los modelos, mientras que Rosa Montoya, de Grupo OPSA, experimentó el crecimiento de la cita y expresó su confianza en que vendrán muchas ediciones más.
Entre las novedades se mencionó la incorporación de la marca internacional Adolfo Domínguez, un licenciado que, a juicio de los organizadores, eleva el nivel de la propuesta.
En representación de sus colegas habló el diseñador Miguel Chong, quien confesó, con una sonrisa, que los nervios no lo abandonan. También recordó que Carolina Herrera decía sentirse cada vez más inquieta ante estas citas.
«Qué bello ver a la gente que ama la moda», comentó al iniciar su intervención. Chong, presente en todas las ediciones, agradeció a patrocinadores y organizadores por ofrecer «la plataforma más grande de Honduras, la mejor plataforma de moda que podemos tener».
El creador también reconoció a Bendeck, a quien describió como el alma de todo el encuentro, y dejó una reflexión de futuro: «Estilo Moda ha crecido tanto que nosotros tenemos que seguir creciendo al lado de ellos», sostuvo.
La pasarela se desarrollará en dos bloques, separados por un intermedio de 30 minutos. En el primero se presentarán las propuestas de Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick y Giselle Matamala.
Tras el receso, el segundo bloque reunirá a Lawin Paz, José Mercadal, la firma española Adolfo Domínguez, Ónice Henríquez, Sandra Noguera, Miguel Chong y Jeanette Limas, quien llega desde República Dominicana y Estados Unidos.
Entre fotografías oficiales con los patrocinadores y una invitación generalizada a difundir en redes sociales el talento local, la noche cerrada con la expectativa de que este 18 de noviembre la moda hondureña vuelva a ser la protagonista indiscutible.