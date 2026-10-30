BAC Estilo Moda presenta su undécima edición y reafirma su apuesta por la creatividad

Tegucigalpa, Honduras.– Fiel a la elegancia que distingue a sus grandes convocatorias, BAC Estilo Moda, evento insignia de Revista Estilo, presentó ayer su undécima edición en un acto de lanzamiento celebrado en Plaza Sol de Mall Multiplaza, en Tegucigalpa. La velada anticipó el brillo de la pasarela, que tendrá lugar el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche. Diseñadores, patrocinadores, aliados y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras (Unitec) se congregaron entre saludos, destellos de cámaras y conversaciones sobre moda. El concepto elegido para esta edición lleva por nombre «Origen» y propone volver la mirada hacia las raíces de la identidad nacional.

La campaña está impregnada de tonos terracota, azules y rosados, presentes en la ambientación del evento. Los organizadores agradecieron a quienes se sumaron al proyecto y recordaron las intensas jornadas de trabajo que precedieron al anuncio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Blanca Bendeck, directora ejecutiva de Revista Estilo y líder de la plataforma, fue la encargada de dar sentido al lema de esta temporada. «Hoy celebramos el origen, el origen de todo. Y todo inicia con el apoyo de ustedes, nuestros aliados, los diseñadores que son nuestros protagonistas», dijo ante un público que respondió con una cálida ovación. Bendeck recordó que, durante la pandemia, alguien le preguntó qué podía hacerse y que su respuesta fue respaldar a los diseñadores. También defendió el peso económico de la creatividad. «Pienso que la industria creativa mueve países, mueve la economía, mueve riquezas», afirmó. Además, detalló que cada colección pone a trabajar a zapateros, ceramistas, escultores, artistas y operarias, en un engranaje que sostiene a numerosas familias. El respaldo empresarial tuvo como representante principal a Valeria Ríos, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic, entidad patrocinadora del evento. La ejecutiva recordó que el banco acompaña la iniciativa desde hace más de una década. «En BAC creemos en el apoyo a la economía naranja porque convierte la creatividad en crecimiento, genera empleo, dinamiza negocios e impulsa la prosperidad de nuestras comunidades», expresó. Pamela Cruz, gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo Roble y también anfitriona de la noche, se declaró honrada de servir de epicentro a una cita que ya forma parte de su calendario. Por su parte, Unitec renovó su alianza por sexto año consecutivo y volvió a poner a 9 Patrias, restaurante de su Escuela de Gastronomía, a cargo del servicio de catering.

La generación que debuta