San Pedro Sula, Honduras. Aunque los insumos para diálisis que permanecieron retenidos en aduanas ya fueron entregados, la incertidumbre continúa para las familias de pacientes renales en San Pedro Sula. La falta de algunos medicamentos, las dificultades económicas y las citas médicas que, según denuncian, se extienden hasta 2028 mantienen en alerta a quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir. Los familiares aseguran que el problema va más allá del abastecimiento de insumos para las sesiones de diálisis. También enfrentan dificultades para conseguir medicamentos esenciales, recibir atención especializada y acceder a las ayudas económicas que, según afirman, fueron ofrecidas por el Gobierno. Iris Suyapa Izaguirre, cuyo esposo recibe tratamiento de diálisis, relató que la reciente demora en la entrega de insumos generó temor entre las familias ante las consecuencias que podría tener una interrupción de la atención. Explicó que, cuando faltan medicamentos como la eritropoyetina, algunos pacientes deben comprarlos con sus propios recursos, un gasto que resulta difícil de asumir para hogares de bajos ingresos. “Yo soy una mujer de bajos recursos y a veces no puedo”, manifestó al describir las dificultades que enfrenta para garantizar la atención de su esposo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Izaguirre aclaró que sus reclamos no están dirigidos contra los médicos, enfermeras, camilleros ni demás trabajadores de las unidades de diálisis. Por el contrario, reconoció su compromiso y el trato que brindan a los pacientes. Su llamado está dirigido al Gobierno del presidente Nasry Asfura, a quien recordó los ofrecimientos de apoyo para los enfermos renales durante la campaña electoral, entre ellos transporte y un bono económico. Según afirmó, las familias todavía esperan respuestas concretas.

Otra familiar, que prefirió mantener su identidad en reserva, coincidió en reconocer la labor del personal sanitario, pero pidió al mandatario cumplir los compromisos anunciados. “Le hacemos un ruego a él de que se ponga la mano en la conciencia, a lo que él dijo de que a los pacientes renales los iba a ayudar”, expresó.

Retrasos en medicamentos pueden poner en riesgo a pacientes renales

A las dificultades para conseguir medicamentos se suman los retrasos en la atención especializada. Una de las familiares denunció que las consultas con nefrología se están programando para febrero de 2027, mientras que algunas citas con cirugía vascular se estarían asignando hasta 2028. Estos tiempos de espera preocupan a las familias, debido a que los pacientes necesitan controles periódicos para prevenir complicaciones y mantener en condiciones adecuadas sus accesos vasculares, indispensables para recibir hemodiálisis. El nefrólogo Elvin Augusto Enamorado Cárcamo advirtió que la interrupción de medicamentos esenciales puede comprometer seriamente la salud de estos pacientes, quienes frecuentemente presentan otras enfermedades, como diabetes, hipertensión arterial y anemia, además de alteraciones en los niveles de calcio y fósforo. Estas alteraciones también pueden provocar complicaciones cardiovasculares y otras consecuencias asociadas con la enfermedad renal.

Explicó que la eritropoyetina cumple una función importante porque estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando el paciente deja de recibirla, puede disminuir su hemoglobina, agravarse la anemia y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

También señaló que la falta de medicamentos para controlar el fósforo puede favorecer alteraciones óseas, entre ellas fracturas patológicas asociadas al hiperparatiroidismo secundario. El especialista insistió en que la atención de las personas con enfermedad renal no debe limitarse a las sesiones de diálisis, sino incluir controles periódicos, vigilancia de otras enfermedades y seguimiento por diferentes especialidades médicas.

Atención de pacientes renales debe ser multidisciplinaria

El nefrólogo consideró que Honduras todavía tiene desafíos para garantizar una atención integral a las personas con enfermedad renal. Indicó que el tratamiento no debe limitarse a las sesiones de diálisis, sino que debe incluir seguimiento médico y atención de diferentes especialidades. Según explicó, los pacientes necesitan consultas periódicas con el nefrólogo, atención psicológica, acompañamiento nutricional y supervisión médica en las salas de hemodiálisis, incluso durante los fines de semana. En Hondras de 3,000 a 5,000 pacientes son atendidos en Dialisis de Honduras. Las enfermedades renales crónicas aumenta de forma acelerada con un crecimiento anual del 15% a 20% Según datos proporcionados por un estudio de la Universidad Nacinal Autónoma de Honduras. Además, señaló que una consulta con el nefrólogo, al menos cada tres meses, debería formar parte del seguimiento de estos pacientes. También consideró ideal contar con nefrólogos de manera permanente en las unidades de hemodiálisis. Por otra parte, las familiares entrevistadas denunciaron dificultades para conseguir citas con especialistas. Una de ellas aseguró que las consultas con el nefrólogo se están programando para febrero del próximo año, mientras que algunas citas con cirugía vascular se estarían asignando hasta 2028. Estos retrasos, de acuerdo con su denuncia, aumentan la incertidumbre de las familias que necesitan controles y atención especializada para sus parientes.

Familias esperan ayudas de transporte y apoyo económico

Además de las dificultades relacionadas con los medicamentos y las citas médicas, las familiares cuestionaron la falta de avances en las ayudas de transporte y otros beneficios que, según indicaron, fueron anunciados para los pacientes renales. Aunque reconocieron el esfuerzo del personal médico y de enfermería, insistieron en que el Gobierno debe garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y mejorar las condiciones de atención para quienes dependen de la diálisis. Enamorado Cárcamo también hizo un llamado a los pacientes y sus familiares para que mantengan el seguimiento médico, cumplan los tratamientos prescritos, eviten automedicarse y adopten hábitos saludables, como una alimentación adecuada y la actividad física. A quienes ya reciben hemodiálisis, les recomendó no interrumpir ninguna sesión y procurar, junto con sus familiares, la realización de una fístula arteriovenosa, que identificó como el mejor acceso vascular para este procedimiento.