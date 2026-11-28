San Pedro Sula, Cortés. Con operativos simultáneos en diferentes sectores del Valle de Sula, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) mantienen acciones de prevención y vigilancia para combatir la extorsión y reforzar la seguridad en el transporte público.

Las intervenciones son ejecutadas por la Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (Ustu-SPS), mediante patrullajes a pie, en vehículos y motocicletas, con presencia policial en puntos estratégicos donde circulan unidades del transporte colectivo.

De acuerdo con el subinspector de la Policía Nacional en el Valle de Sula, Alejandro Valladares, los operativos tienen como propósito prevenir la comisión de delitos y brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los conductores y demás trabajadores del rubro.

Durante las acciones, los agentes realizan inspecciones de rutina, verificaciones del estado de los vehículos y consultas biométricas y de antecedentes mediante el sistema Nacmis (Sistema Nacional de Información Criminal) con el fin de identificar a personas con posibles vínculos con estructuras criminales y ejecutar capturas cuando corresponda.

Asimismo, los patrullajes a pie incluyen registros preventivos a transeúntes, como parte de las medidas de vigilancia y disuasión de faltas y delitos en las zonas intervenidas.