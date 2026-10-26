Con relleno temporal habilitan paso vehicular entre Peña Blanca y La Guama

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Las autoridades municipales y representantes de instituciones públicas y del sector privado habilitaron provisionalmente el paso entre La Guama y Peña Blanca, en Santa Cruz de Yojoa, afectado por el desbordamiento del Lago de Yojoa, que ha inundado sectores de la zona y mantiene en riesgo la conexión vial de varias comunidades.

Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa, informó que ya movilizaron maquinaria y materiales de terracería para intervenir el tramo, con el propósito de elevar el nivel de la calle pavimentada y colocar sacos de arena en los extremos para formar una barrera de contención que permita mejorar el tránsito vehicular. La intervención se coordinó con pobladores, patronatos, empresarios turísticos y comerciales, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quienes buscan una solución temporal mientras persiste la crecida del lago. “Vamos a poner unos sacos de arena aquí a la orilla para poder tener como un muro de contención”, explicó Pineda, al señalar que las medidas se ejecutarán procurando no afectar el cuerpo de agua. El alcalde indicó que la intención de los trabajos es reducir las molestias y permitir que el tránsito quede habilitado para quienes visiten la zona turística durante el fin de semana. La vía es vital, ya que la zona también es productora de tilapia, frutas como la piña y hortalizas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La preocupación de las autoridades y los habitantes es que el avance del agua deje prácticamente aislado al sector, obligando a los conductores a utilizar rutas alternas por Río Lindo o Caracol para salir de la zona.

Además del impacto en la movilidad, la inundación representa una amenaza para los negocios y las actividades turísticas y comerciales de Peña Blanca, un sector que alberga hoteles y otros establecimientos visitados por turistas nacionales y extranjeros. Pavel Amaya, ingeniero de la SIT en la zona noroccidental, manifestó que se analizará una intervención a largo plazo para elevar el nivel de la calle en los puntos más bajos y reducir la vulnerabilidad del tramo ante futuras inundaciones. El funcionario agregó que los empresarios han identificado otros cuatro puntos problemáticos en la carretera, incluida una curva donde, según sus reportes, se han registrado accidentes recurrentes. Estos sectores también serán evaluados para determinar qué obras podrían ejecutarse.

Por su parte, Pineda señaló que la emergencia requiere coordinación entre las instituciones, la empresa privada y las comunidades, tanto para atender la situación actual como para buscar alternativas que reduzcan los daños en la infraestructura vial. El alcalde indicó que la municipalidad mantiene un censo de las familias afectadas y ha entregado raciones alimenticias, colchones y otros enseres a personas que han tenido que trasladarse a albergues o refugiarse en viviendas de familiares.