Washington. Los hondureños que radican en Estados Unidos son el segmento de la población que sostiene la economía nacional con sus remesas. Por cada 100 dólares que ingresan en concepto de divisas al país, 50.5 fueron enviados por compatriotas desde EE UU. Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) indica que a octubre pasado se registraron 12,232 millones de dólares en remesas, de las que 98.3% tuvieron como origen Estados Unidos, equivalente a $11,063 millones. Al cierre de este año, los envíos desde EE UU rondarán 13,000 millones de dólares, equivalente al 30% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, ese aporte de 1,339,945 hondureños a la sostenibilidad de la economía nacional, de acuerdo con la reciente cifra publicada por el BCH, no se refleja en la atención que reciben los compatriotas en los consulados que operan en este país.

LA PRENSA visitó los consulados de Honduras en Nueva York y Washington, DC, en donde pudo constatar el malestar de decenas de compatriotas que acuden a diario por trámites de pasaportes, emisión y reclamo de DNI (Documento Nacional de Identificación) y otros servicios consulares. Una de las quejas frecuentes es la tardanza en realizar los trámites, a lo que suman largas horas de viaje en carretera, lo que significa un día de pérdida en sus trabajos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el consulado en Nueva York, de las ocho ventanillas disponibles, se necesitan tres personas más para cubrir las vacantes. Esa situación obliga a que la vicencónsul Jessy Carolina Torres Hernández y el encargado de la recepción, Thulito Martínez, se sumen a las ventanillas para atender a los compatriotas. En Nueva York, varios hondureños se quejan por el trato que reciben de Torres Hernández. Al percatarse la vicencónsul de la presencia de este medio de comunicación en el consulado, la funcionaria comenzó a brindar una mejor atención y así resolver a varios compatriotas los trámites que realizaban.

En el consulado de Honduras en Washington, los reclamos son los largos tiempos de espera para recibir atención. Sin embargo, uno de los servicios novedosos en ese consulado son las consultas médicas gratis que reciben de personal de Emerson Clinical Research Institute, los días lunes y viernes. Otro de los inconvenientes en ambos consulados es la falta de una persona que brinde y asesore a los compatriotas sobre los servicios que requieren; en Nueva York, Martínez hace esa labor, pero abandona el puesto para sumarse a las ventanillas. En Washington DC, un grupo de cinco mujeres hondureñas dedicadas a la venta de alimentos, productos nostálgicos, fragancias y medicamentos son las que brindan información a decenas de personas que llegan al consulado.

Se buscó la opinión de David Hernández, encargado de los consulados en Estados Unidos y quien está asignado en la oficina de la embajada de Honduras en Washington; no obstante, la respuesta de la Cancillería en Tegucigalpa fue que la única persona autorizada para brindar esa información es Eillim Flores, quien se encuentra en una gira de trabajo en Estados Unidos. El sistema consular de Honduras en EE UU está inmerso en un escándalo después de que el gobierno estadounidense revelara una red de corrupción en el consulado de Atlanta, la que terminó en una acusación criminal en contra de Eva Serrano, excónsul en esta ciudad, dos hijos y un exempleado, quienes realizan cobros por trámites migratorios y que los llevó a acumular 375,000 dólares en pagos ilícitos. La Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia y el Departamento de Justicia de EE. UU. presentaron cargos en contra de esas cuatro personas por conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA), sobornos y conspiración para cometer lavado de dinero. Los cuatro hondureños acusados fueron detenidos.

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