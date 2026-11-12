Congreso prevé aprobar primer bloque de reformas electorales en diciembre

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé aprobar en diciembre un primer bloque de reformas electorales enfocadas en la gobernanza de los órganos comiciales, el presupuesto y el sistema de transmisión de resultados. Las transformaciones estructurales, como la implementación de la segunda vuelta electoral, quedarían pendientes para el próximo año. Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, informó que existe un consenso superior a los 86 votos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para aprobar estas primeras modificaciones normativas antes de que fel período legislativo.

El parlamentario explicó que las reformas buscan evitar bloqueos institucionales en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), garantizando que ningún funcionario pueda paralizar el cuórum ni la emisión de declaratorias oficiales. "En diciembre se van a aprobar todas las que tienen que ver con la gobernanza del CNE y del TJE, que nunca más un magistrado o un consejero se aproveche de la ley para crear crisis, para boicotear, para que no haya cuórum, para que no haya declaratoria", afirmó Rivera Callejas. Entre los puntos que cuentan con mayoría calificada para su aprobación inmediata destaca la obligación de aprobar el presupuesto electoral un año antes de las elecciones primarias y generales. La medida busca evitar retrasos operativos en el calendario democrático. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, las bancadas acordaron institucionalizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), mediante el fortalecimiento de las unidades electorales e informáticas del CNE. El objetivo es agilizar el escrutinio y reducir la dependencia de contrataciones externas de última hora. "Que el TREP sea institucional, que se fortalezca la unidad electoral y unidad informática del CNE y que tengamos un TREP mucho más ágil de parte del CNE, como era antes; también esa reforma tiene más de 86 votos", detalló el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Rivera Callejas señaló que el Partido Liberal ha mostrado disposición para respaldar este primer paquete de reformas administrativas. Sin embargo, indicó que el debate sobre la segunda vuelta electoral, la integración de las Juntas Receptoras de Votos y la elección de medio término quedaría para el próximo año.