Ciudad de México. El productor de televisión Luis de Llano volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de asegurar que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar la indemnización a Sasha Sokol, derivada de la sentencia civil por daño moral que la cantante obtuvo en su contra.
En una reciente entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, el exejecutivo de Televisa explicó que su situación financiera ha cambiado considerablemente y que actualmente sus ingresos provienen principalmente de su pensión y de apoyos sociales del Gobierno.
De Llano, quien señaló que se jubiló de Televisa en 2016, sostuvo además que sus oportunidades laborales disminuyeron después de que el caso se hiciera público.
El productor calificó la cantidad fijada como reparación del daño como “astronómica” y “completamente desproporcionada”, razón por la que su defensa busca que el monto sea revisado.
“Me he visto en la necesidad de vivir de mi pensión y de lo que recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, expresó el productor durante la entrevista. También señaló que tiene dos hijas que continúan estudiando y cuyos gastos debe cubrir.
El monto de la indemnización sigue en disputa
Aunque De Llano aseguró que no podría hacer frente al pago en caso de mantenerse la cantidad establecida, la cifra definitiva de la indemnización no se ha hecho pública. El monto fue impugnado y permanece sujeto a resolución, según reportes recientes sobre el caso.
Lo que sí quedó firme fue la condena civil por daño moral. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la resolución contra el productor.
El conflicto entre ambos se remonta públicamente a 2022, cuando Sasha Sokol denunció la relación que De Llano sostuvo con ella cuando la cantante tenía 14 años y él era un adulto. Posteriormente, la intérprete emprendió acciones legales por daño moral.
También rechaza ofrecer otra disculpa
El tema económico no fue el único punto tratado durante la entrevista. Luis de Llano también rechazó ofrecer una nueva disculpa pública a Sasha Sokol, luego de que el juzgado determinara que un video difundido previamente no se ajustaba al texto autorizado judicialmente.
El Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil rechazó el video el 17 de noviembre y ordenó retirarlo de YouTube. De acuerdo con la información publicada sobre la resolución, también se impuso una nueva medida de arresto administrativo de 36 horas.
El productor, sin embargo, sostiene que ya ha dado cumplimiento a varias de las medidas establecidas en la sentencia. Entre ellas mencionó la publicación de una síntesis del fallo y el retiro de YouTube de la entrevista que concedió a Yordi Rosado en 2022.
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