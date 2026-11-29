Ciudad de México. El productor de televisión Luis de Llano volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de asegurar que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar la indemnización a Sasha Sokol, derivada de la sentencia civil por daño moral que la cantante obtuvo en su contra.

En una reciente entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, el exejecutivo de Televisa explicó que su situación financiera ha cambiado considerablemente y que actualmente sus ingresos provienen principalmente de su pensión y de apoyos sociales del Gobierno.

De Llano, quien señaló que se jubiló de Televisa en 2016, sostuvo además que sus oportunidades laborales disminuyeron después de que el caso se hiciera público.

El productor calificó la cantidad fijada como reparación del daño como “astronómica” y “completamente desproporcionada”, razón por la que su defensa busca que el monto sea revisado.

“Me he visto en la necesidad de vivir de mi pensión y de lo que recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, expresó el productor durante la entrevista. También señaló que tiene dos hijas que continúan estudiando y cuyos gastos debe cubrir.