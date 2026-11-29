Ciudad de México. Aleks Syntek protagonizó uno de los momentos más inesperados de la primera jornada del Coca-Cola Flow Fest 2026. El intérprete mexicano, conocido no solo por sus éxitos pop sino también por las críticas que ha realizado al reguetón a lo largo de los años, sorprendió al subir al escenario de uno de los festivales dedicados precisamente a la música urbana.

La inesperada aparición ocurrió este sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, durante la presentación del DJ y productor Uzielito Mix. Allí, Syntek se incorporó al espectáculo ante miles de asistentes.

Pero la sorpresa no quedó únicamente en verlo en un escenario dominado por el reguetón. Dani Flow también apareció y, junto a Syntek, interpretó “De Groovy (Noche en la ciudad)”, una reciente colaboración que combina elementos del pop, la electrónica y sonidos urbanos.

La presentación tuvo además una dosis de nostalgia. Syntek interpretó “Duele el amor”, uno de los temas más reconocidos de su carrera, popularizado originalmente junto a Ana Torroja. El público respondió coreando la canción, convirtiéndola en uno de los momentos más celebrados de su participación.