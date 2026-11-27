Ciudad de México, México. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México anunció este jueves que volverá a presentar una demanda colectiva en representación de 689 personas afectadas por la cancelación de un concierto del cantante Luis Miguel en 2023, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara la revisión de un amparo promovido por la institución. La demanda es contra la empresa La Florida Equipos y Suplementos, conocida comercialmente como Funticket o Musicvibe, por la cancelación unilateral del concierto previsto para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana de León, en el central estado de Guanajuato.

En un comunicado, la Profeco señaló que, pese a la resolución del Supremo mexicano, “aún cuenta con alternativas legales para proteger y resarcir los derechos de las personas afectadas”. La institución precisó que, una vez que sea notificada de la resolución de la Corte, volverá a presentar la demanda colectiva individual homogénea, al considerar que “los derechos de los consumidores se encuentran a salvo”. Además, consideró que en la resolución de la SCJN “se omitió analizar el fondo del asunto, dejando de considerar que la protección al consumidor es también un derecho humano reconocido por la Constitución” mexicana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un tercer intento tras dos demandas desechadas

La Profeco presentó una primera demanda el 13 de diciembre de 2023, que fue desechada por un juzgado federal al considerar que debía tramitarse por otra vía legal. En enero de 2024, la Procuraduría volvió a presentar la demanda, que también fue declarada improcedente en noviembre de ese año, lo que llevó a la institución a agotar los recursos legales hasta llegar a la Corte.