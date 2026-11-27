La inteligencia artificial llega a la radio hondureña con el lanzamiento de Ana, una animadora desarrollada completamente con IA que debutará este sábado en Power Mix, el programa que se transmite de 4:00 a 6:00 de la tarde y que forma parte de la apuesta de Power Honduras por incorporar nuevas tecnologías a su oferta de contenidos. Según explicó Mario Velasquez, director de la emisora, Ana se convertirá en la primera animadora creada 100 % con inteligencia artificial en Honduras y Centroamérica. El proyecto surge como una iniciativa para mantenerse a la vanguardia en un entorno donde la tecnología transforma constantemente la manera en que las audiencias consumen contenido. La idea comenzó a tomar forma a principios de este año durante una conversación interna sobre innovación. Para Velasquez, el desarrollo de Ana está alineado con la filosofía que ha caracterizado históricamente al medio, que fue uno de los primeros de la región en transmitir por internet.

Además, aseguró que la llegada de Ana no supone la sustitución de locutores o animadores dentro de la empresa. Por el contrario, señaló que la programación continuará con su equipo habitual, integrado por talentos como David Ponce, Vladimir, Sara Álvarez, Dani Dani, Ashley Valladares, Carlos Javier Rodríguez y Luis Enrique, entre otros. El objetivo, agregó, es sumar una nueva experiencia para los oyentes y demostrar que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta complementaria dentro de los medios de comunicación, sin desplazar el trabajo humano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El desarrollo de Ana comenzó formalmente en marzo. Desde entonces, el equipo ha trabajado en su entrenamiento para definir aspectos como su personalidad, tono de voz, forma de interactuar con la audiencia y otros elementos que permitieran construir una identidad propia. Uno de los principales desafíos fue lograr que la animadora tuviera un acento catracho natural y cercano a los oyentes, manteniendo además un lenguaje adecuado para la radio y una comunicación alineada con los valores de la emisora. En una primera etapa, Ana contará con un espacio de dos horas durante los fines de semana, donde presentará mezclas musicales, interactuará con la audiencia y atenderá solicitudes de canciones mediante llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales. Sin embargo, los planes para el personaje van más allá de ese espacio. La emisora prevé que pueda realizar apariciones en otros programas, participar en diferentes segmentos y acompañar a la audiencia en distintos momentos de la programación. Velásquez también considera que Ana podría convertirse en una herramienta para la creación de contenido digital, el desarrollo de campañas para marcas y proyectos vinculados al mundo de los influencers virtuales, un fenómeno que ha ganado espacio en distintas partes del mundo.