Bukele no dijo que Honduras critica su gestión y “no puede ni con hospitales”

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta respuesta al Gobierno de Honduras por presuntas críticas a las inversiones en infraestructura de su administración.

Según la cita, el mandatario habría afirmado que el Gobierno hondureño cuestiona esas obras cuando “no puede ni con hospitales”.

Sin embargo, no hay registro de que Bukele haya expresado tales palabras.

“El gobierno de Honduras crítica que nosotros invirtamos en infraestructura para nuestro pueblo, cuando ellos no pueden ni con hospitales. No competimos, nosotros sí queremos a los hondureños”, es textualmente la declaración atribuida a Bukele, visualizada más de 20,000 veces en Facebook desde el 7 de octubre.