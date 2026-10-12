Bukele no dijo que Honduras critica su gestión y “no puede ni con hospitales”

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta respuesta al Gobierno de Honduras por presuntas críticas a las inversiones en infraestructura de su administración.
Según la cita, el mandatario habría afirmado que el Gobierno hondureño cuestiona esas obras cuando “no puede ni con hospitales”.
Sin embargo, no hay registro de que Bukele haya expresado tales palabras.
“El gobierno de Honduras crítica que nosotros invirtamos en infraestructura para nuestro pueblo, cuando ellos no pueden ni con hospitales. No competimos, nosotros sí queremos a los hondureños”, es textualmente la declaración atribuida a Bukele, visualizada más de 20,000 veces en Facebook desde el 7 de octubre.
No hay evidencia
LA PRENSA Verifica realizó búsquedas avanzadas en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + crítica + Gobierno de Honduras”, además de distintas combinaciones de términos y fragmentos textuales de la supuesta declaración que aparece en la publicación viral.
Las búsquedas no arrojaron entrevistas, discursos, comunicados oficiales, videos ni publicaciones de medios de comunicación confiables que documenten que el presidente salvadoreño haya pronunciado esas palabras o formulado una crítica en esos términos contra el Gobierno de Honduras.
El equipo de LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nayib Bukele en Instagram, Facebook y X. En ninguna de estas plataformas se encontraron publicaciones, videos o comunicados que respalden la declaración que se le atribuye.
La revisión es relevante porque una declaración de esta naturaleza, atribuida directamente al presidente de El Salvador y relacionada con el Gobierno de Honduras, debería poder rastrearse hasta una fuente primaria o, en su defecto, contar con registros públicos verificables que permitan establecer cuándo, dónde y en qué contexto fue pronunciada. La publicación analizada no aporta ninguno de esos elementos.
Por tanto, no existe evidencia pública verificable que sustente que Nayib Bukele haya emitido la declaración que circula en redes sociales. Es falso atribuir al mandatario salvadoreño esas palabras como si se tratara de una declaración auténtica.