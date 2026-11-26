Tegucigalpa, Honduras. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de mpox, también conocida como viruela símica, y la expansión del virus en varios países de América. Mediante una alerta emitida el martes 24 de noviembre, el organismo instó a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles contagios y evitar la propagación de la enfermedad.

De acuerdo con el informe, hasta la semana epidemiológica 43, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre de 2026, un total de 13 países del continente notificaron 3,269 casos confirmados y cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad. Estados Unidos encabezó la lista con 1.457 contagios, seguido de Brasil, con 1.325; Chile, con 143; Canadá, con 108; y México, con 107. También se reportaron casos en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Paraguay y Perú.

El comportamiento de la enfermedad también se refleja en las cifras acumuladas desde 2022. Según la OPS, entre enero de 2022 y el 20 de noviembre de 2026, América contabilizaba 76,084 casos confirmados y 202 fallecimientos en 31 países y territorios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pese al incremento de la enfermedad en el continente, Honduras no registra casos confirmados de mpox durante 2026, según la última alerta epidemiológica de la OPS.

El país no figura entre las 13 naciones que notifican contagios en lo que va del año. Sin embargo, la enfermedad ya ha tenido presencia en el territorio nacional. El primer caso fue confirmado el 12 de agosto de 2022 en un hombre menor de 50 años, originario del Distrito Central. Desde entonces y hasta 2025, las autoridades sanitarias registraron al menos 47 casos de viruela símica.

¿Cómo se transmite la mpox y cuáles son sus síntomas?

Ante el comportamiento de la enfermedad en América, la OPS recomendó a los países mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos y fortalecer la capacidad de diagnóstico mediante pruebas de laboratorio.